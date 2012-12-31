رقابت تراکتورسازان با خودرو سازان/نبرد خط حمله قوی با دفاع ضعیف

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز دوشنبه با انجام چهار دیدار باقی مانده به پایان می رسد که در یکی از بازی های مهم، تیم تراکتورسازی تبریز در خانه خود پذیرای تیم پیکان تهران خواهد بود.

تیم تراکتورسازی هفته گذشته و در بازیهایی که از میان بالانشینان فقط استقلال برنده شد و دیگر مدعیان بالای جدولی لغزش داشتند، نتوانست به نحو مطلوب بهره ببرد و با تساوی در خانه تیم سایپا تنها یک پله صعود کرد تا بدین ترتیب با ایستادن در رده پنجم، شانس رسیدن به خانه دوم و یک قدمی صدر را از دست بدهد.

اما فردا سرخپوشان در تبریز میزبان تیم پیکان تهران خواهند بود. این دیدار خانگی برای شاگردان "تونی اولیویرا" می تواند مصافی سخت تلقی شود چراکه این سرمربی پرتغالی از تیمهایی که از آنها به عنوان تیمهای ضعیف نام برده می شود، تا حدودی واهمه دارد و این ترس تونی قطعا می تواند ناشی از استرس "عدم پیروزی" برابر چنین حریفانی باشد.

کما اینکه خود اولیویرا در مصاحبه های قبلی اش عنوان کرده بود که تنها راه دور کردن تراکتورسازی از قهرمانی، عدم نتیجه گیری مطلوب برابر تیم های به اصطلاح ضعیف است.

تراکتورسازی پیش از این هم در فصل گذشته و هم در فصل جاری، نشان داده که برابر تیمهای نه چندان قدر، نمایشی قدرتمند ارائه نمی دهد و به عنوان مثال همین تیم پیکان در بازی رفت با گل "دیوسالار" که از فاصله 45 متری وارد دروازه محسن فروزان شد، پیروزی را از تیم تبریزی گرفت و یا مصاف خانگی تراکتورسازی با آلومینیوم هرمزگان که با تساوی همراه شد.

شکست سه بر یک برابر تیم ذوب آهن نیز یکی دیگر از نتایجی بود که تیم تراکتورسازی برابر تیمهای پایین جدولی به ثبت رساند.اما اکنون نیز می توان گفت تیم پیکان که به روی کاغذ و با توجه به جایگاه چهاردهمی که در جدول اختیار کرده، تیمی به مراتب ضعیف تر از تراکتورسازی به حساب می آید و شاید با این فرضیه، فردا دوباره حکایت نتایج نامطلوب سرخپوشان برابر تیمهای نیمه پایین جدول تکرار شود.

پیکانی ها هفته قبل برابر تیم صبای قم شکست سنگین چهار بر یک را متحمل شدند و فردا اگرچه با روحیه ای نه چندان بالا در ورزشگاه یادگار امام (ره) به میدان می آیند اما تراکتورسازان باید حواس خود را برابر این حریف جمع کنند تا همچون بازی رفت، از کسب سه امتیاز محروم نمانند.

تیم پیکان به اذعان کارشناسان، نه در خط دفاعی بلکه در سیستم دفاعی خود دچار مشکل و ضعف است. دریافت 36 گل در 18 بازی دقیقا نشان می دهد که تیم تحت هدایت فنی عبداله ویسی که در زمان حضورش در تیم صبای قم، این تیم را به اصطلاح گربه سیاه تراکتور کرده بود، بطور متوسط در هر بازی دو بار دروازه اش را به روی حریفان باز شده دیده و شاید در فصل جاری تراکتورسازی از معدود تیمهایی باشد که در دیدار رو در رو با پیکان فقط یک گل به این تیم زده است.

ضعف سیستم دفاعی پیکانی ها اما در شرایطی است که در سوی مقابل تیم تراکتورسازی تبریز با آمار 29 گل زده در 18 بازی، پس از فولاد خوزستان دومین خط حمله برتر لیگ را به نام خود ثبت کرده است.

تقابل خط حمله قدرتمند تراکتورسازی برابر سیستم دفاعی ضعیف پیکان، بی گمان یک بازی پرگل را برای فوتبالدوستان تبریز نوید می دهد اما رخ دادن این اتفاق مهم برای هواداران میزبان، مستلزم بازی خوب و استفاده از موقعیت های گلزنی از سوی بازیکنان تراکتورسازی خواهد بود.

پیکان تهران که همچون تراکتورسازی از جام حذفی کنار رفته، بی شک با یک امتیاز مصاف سخت خود در زمین تراکتورسازی راضی به خانه باز خواهد گشت اما شکست این تیم برابر حریف تبریزی اش اگر توام با برتری تیم آلومینیوم هرمزگان در خانه تیم داماش گیلان باشد، موجبات سقوط یک پله ای شاگردان عبداله ویسی را فراهم خواهد آورد.

از سویی تیم تراکتورسازی برای اینکه از قافله مدعیان عقب نماند و فاصله اش با صدر جدول را کاهش دهد، بایستی به نتیجه ای جز پیروزی و کسب سه امتیاز رضایت ندهد. کمترین تاثیر برد تراکتورسازی در بازی فردا این خواهد بود که شاگردان اولیویرا همچنان مدعی و بالای جدولی باقی خواهند اما تساوی و یا شکست سرخپوشان در تبریز، می تواند فرصت را در اختیار تیمهای همسایه جدولی قرارداده و تراکتورسازی را به میانه های جدول بفرستد.

تا قبل از دیدارهای هفته نوزدهم، تیم تراکتورسازی تبریز با 29 امتیاز در جایگاه پنجم ایستاده و با صدر جدول پنج امتیاز فاصله داشت. تیم پیکان تهران نیز با اندوخته 20 امتیازی اش، رتبه چهاردهمی را از آن خود کرده بود.

بازی فردای تیمهای تراکتورسازی تبریز و پیکان تهران از ساعت 15 در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.

محمود نصیرپور