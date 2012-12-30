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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۲۳

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پروژه های عمرانی گچساران بازدید کرد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پروژه های عمرانی گچساران بازدید کرد

گچساران – خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد از پروژه های عمرانی شهرستان گچساران بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، زیرگذر، بیمارستان96تختخوابی، بافت فرسوده شهری، خطوط انتقال آب به دشت لیشتر و مسکن مهر از جمله پروژه هایی بود که روز یکشنبه مورد بازدید سید حسین صابری قرار گرفت.

استاندار در بازدید از این پروژه ها نسبت به تسریع در احداث آنها و همچنین نظارت بیشتر از سوی مسئولین شهرستانی تاکید کرد.

صابری همچنین در بازدید از پروژه های مسکن مهر گچساران نسبت به واگذاری انشعاب آب و فاضلاب، برق، تلفن و گاز سایت مسکن مهر دستور اقدام فوری داد.

قرار است 516 واحد مسکن مهر این شهرستان تا دهه فجر انقلاب اسلامی واگذار شود.

همچنین تعیین تکلیف نهایی مجموعه مسکونی و تعاونی مسکن رزمندگان و تعیین مکان مناسبی برای ساخت حوزه های علمیه برادران و خواهران از جمله مصوبات این سفر بود.

کد مطلب 1779775

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