گهر دورود از سد راه آهن گذشت/ کام هواداران در نخستین میزبانی شیرین شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های گهر دورود و راه آهن تهران در نخستین روز از مسابقات هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر از ساعت 14 و 15 دقیقه امروز یکشنبه در ورزشگاه تختی دورود برابر هم به میدان رفتند.

در پایان این دیدار تیم گهر دورود با نتیجه دو بر یک راه آهن تهران مغلوب کرد. گلهای تیم گهر را در دقیقه 12 مجید باجلان و امین ترکاشوند در دقیقه 45 و تک گل تیم راه آهن را میرهانی هاشمی در دقیقه 31 نیمه نخست بازی به ثمر رساندند.

مجید خمیسی از تیم گهر دورود نیز بازیکن اخطاری نیمه نخست بود که در دقیقه 34 بازی با کارت زرد داور مواجه شد.همچنین حسین پاشایی که در نیمه نخست بازی و در دقیقه 18 یک کارت زرد از داور مسابقه گرفته بود در نیمه دوم با گرفتن یک کارت زرد دیگر در دقیقه 84 از زمین بازی اخراج شد.

قضاوت دیدار تیم‌های گهر دورود و راه آهن تهران بر عهده البرز حاجی پور بود و سجاد طوری و حسین ظهیری نیز او را در امر قضاوت یاری کردند.

این بازی نخستین دیدار خانگی تیم گهر دورود در مسابقات لیگ برتر کشور بود که در ورزشگاه تختی این شهر برگزار و با این پیروزی کام هواداران خونگرم گهر شیرین شد.