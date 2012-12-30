به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در مطلبی نوشت: رئیس جمهوری آمریکا و حزب متزلزل جمهوریخواه این کشور تا آخرین لحظه برای رهایی از برخورد با مشکل مالیاتی با هم مذاکره می کنند.اما دیگر اهمیتی ندارد که آیا تا شب سال نو توافقی در این راستا به وجود آید یا نه.

این روزنامه می افزاید: ماههاست که در آمریکا و بسیاری از کشورهای دنیا این نگرانی وجود دارد که بزرگترین اقتصاد ملی دنیا در آستانه سال نو از پرتگاه مالی سقوط کند. این پرسش ها مطرح است که چنین روند اقتصادی چه تاثیراتی در ایالات متحده،اروپا و آسیا به بار خواهد آورد و آیا خطر یک رکود اقتصادی جدید به وجود خواهد آمد؟

نویسنده در ادامه با اشاره به اینکه مذاکرات جمهوریخواهان و دموکراتهای آمریکا برای جلوگیری از کاهش خود به خودی بودجه آمریکا و افزایش مالیاتها ادامه دارد، در عین حال نوشت : البته هیچ اهمیتی ندارد که آیا تا شب سال نو توافقی در این راستا ایجاد شود یا نه.

این روزنامه آلمانی در بخش دیگری از این مطلب با تاکید بر اینکه بازارها و مصرف کنندگان، وضعیت عدم توافق بر سر مسائل مالیاتی و بودجه در آمریکا را پیش بینی کرده و شاخص سهام در بازار بورس آمریکا سقوط کرده است و مصرف کنندگان آمریکایی اعتماد خود به پیشرفت اقتصادی در کشورشان را از دست داده اند نوشت: در مبادلات تجاری کریسمس امسال، بار دیگر جو اقتصادی سال بحرانی 2008 حاکم شده است.

چنین شرایطی پایان مناسبی برای یک سالی است که آمریکا باید از آن به عنوان یک سال از دست رفته و شکست خورده یاد کند. باراک اوباما موفق شد سال گذشته بعد از پرهزینه ترین و زشت ترین مبارزات انتخاباتی در تاریخ این کشور بار دیگر به ریاست جمهوری دست یابد، البته در کنگره همچنان اختلافات بین جمهوریخواهان و دموکراتها ادامه دارد.

نویسنده در بخش پایانی این مطلب نوشت: ایالات متحده به جای اختلافات و رقابت های غیر سازنده حزبی بیش از هر چیز به یک رهبری که ظرفیت و شایستگی لازم را برای توافق داشته باشد نیاز دارد.

