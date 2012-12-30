560 میلیون تومان زکات در نهاوند جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی ظهر یکشنبه در سومین جلسه شورای زکات که در دفتر امام جمعه شهرستان نهاوند برگزار شد، گفت: با همت فعالان و مردم مومن و متدین شهرستان نهاوند در9 ماه گذشته افزون بر560 میلیون تومان زکات مستحبی و واجب از کشاورزان جمع آوری شده که زکات جمع آوری شده صرف امورات عام المنفعه و بخشی دیگر نیز برای رفع مشکلات افراد نیازمند هزینه شده است.

وی افزود: در 9 ماه گذشته در بخش مرکزی شهرستان نهاوند 247 میلیون تومان، در بخش گیان 185 میلیون تومان، در بخش خزل و فیروزان 100 میلیون تومان و در بخش زرین دشت 28 میلیون و 600 هزار تومان زکات جمع آوری شده است.

وی با بیان اینکه با استقبال خوبی که از سوی کشاورزان مومن و ولایت مدار شهرستان برای انجام فرایض دینی روبرو هستیم، گفت: براساس برنامه هایی که این نهاد برای احیا فریضه الهی زکات در نظر گرفته تا پایان سال شاهد رشد چشمگیری در این زمینه خواهیم بود.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: در سال گذشته کشاورزان شهرستان نهاوند مبلغ 800 میلیون تومان زکات پرداخت کرده اند که پیش بینی میشود در سال جاری یک میلیارد تومان زکات در نهاوند جمع آوری شود.

11 نفر به عنوان عاملین زکات در روستاهای نهاوند فعالند

وی با اشاره به فعالیت 11نفر به عنوان عاملین زکات در روستاهای نهاوند گفت: برای تبدیل پرداخت زکات به یک فرهنگ 80 روحانی برای بیان اهمیت مسائل شرعی به روستاهای مختلف اعزام شده اند.

وی اظهار داشت: از محل زکات جمع آوری شده در سالجاری پروژه های عمرانی شامل احداث مسجد و حسینیه، اصلاح و بازسازی معابر عمومی، جمع آوری آبهای سطحی، جدول گذاری معابر روستایی و احداث مجتمع های فرهنگی و مذهبی در روستاها انجام خواهد گرفت.

امام جمعه نهاوند نیز در این جلسه اظهار داشت: پرداخت زکات سبب ریشه کنی فقر در جامعه اسلامی و افزایش برکات و نعمت های خداوند می شود.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی افزود: آثار و برکات زکات در قرآن کریم ذکر شده و همه حسنات‌ آن به خود افراد برمی‌ گردد و با استناد به آموزه‌های دینی زکات یک تکلیف بوده و به درستی باید در راستای احیای آن درجامعه تلاش شود.

وی نهادینه شدن فرهنگ پرداخت زکات در جامعه را خواستار شد و گفت: تبلیغات وسیع در این زمینه برای فرهنگ‌ سازی فریضه زکات باید بیشتر انجام شود تا افراد نسبت به مزایا و برکات آن بیشتر اطلاع پیدا کنند.

امام جمعه نهاوند اعتماد سازی و دقت در مصرف زکات را از جمله عوامل مهم پرداخت زکات در جامعه دانست.

کمیته ستاد دریافت زکات در روستاهای نهاوند تشکیل شده است

مدیرکمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان نهاوند نیز گفت: کمیته ستاد دریافت زکات در تمام روستاهای نهاوند با همکاری بخشداران تشکیل شده است و دهیاران آموزش های لازم را برای تشویق روستاییان به پرداخت زکات دیده اند.

علی کاویانی گفت: 500 متر دیوار نویسی در حاشیه جادها و ورودی روستاها با محوریت اهمیت پرداخت زکات، توزیع 100 عدد ساعت با آرم کمیته امداد و حدیت در مورد پرداخت زکات و پخش هزار دسته کلید با ذکر سخنان بزرگان دین در مورد اهمیت پرداخت زکات برای تشویق مردم به پرداخت زکات بوده است.