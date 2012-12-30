به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی مقدمی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این مجالس با محوریت بزرگداشت شهدای محله که در هر مراسم یک شهید و خانواده وی تجلیل خواهد شد، برگزار میشوند.
وی ادامه داد: این مراسم به گونهای برنامهریزی شده که در هر مجلس یک سخنران به صحبت کردن راجع به موضوع مشخص و غیرتکراری میپردازد تا بتوانند در راستای انتقال پیام صحیح راجع به مسائل عاشورا بپردازند.
سرپرست دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با بیان اینکه این برنامه اهداف مهمی را پیگیری میکند، یادآور شد: هدف از اجرای این مجلسها ایجاد پیوندی بین فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن قیام امام حسین(ع) که هدف شهدای ماه بوده باشد.
وی گفت: یکی دیگر از اهداف این مراسم عمل به فرموده مقام معظم رهبری است که میفرمایند زنده نگه داشتن یاد شهید از شهادت نیز بالاتر است چرا که شهدا حق بسیار بزرگی را برگردن ما دارند.
سرپرست دبیرخانه کانونهای فرهنگی ـ هنری مساجد زنجان گفت: همزمان با روز حماسی نهم دیماه، ۱۸ کانون فرهنگی و هنری در سطح مساجد استان افتتاح شدند.
مقدمی، با اشاره به اینکه طبق برنامه تا پایان امسال، 29 کانون فرهنگی ـ هنری در سطح استان افتتاح میشود افزود: در همین راستا، 18 کانون بهمناسبت فرا رسیدن روز حماسی 9 دی به بهرهبرداری رسیدند.
