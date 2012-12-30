اعزام 15 هزار دانشجوی مازنی به عمره مفرده

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی مستقیمان ظهر یکشنبه در جلسه قرعه کشی عمره دانشگاهیان مازندران در ساری اظهار داشت: امسال حدود 300 هزار نفر در عمره مفرده دانشجویی ثبت نام کردند.



وی با بیان اینکه سال گذشته هزینه ثبت نام یک میلیون تومان بوده است افزود: در سالجاری این رقم به 2.5 میلیون تومان افزایش یافت.



مسئول ستاد عمره دانشگاهیان مازندران یادآور شد: سهمیه عمره مفرده دانشجویان به عتبات و عالیات مازندران در سال گذشته 30 هزار نفر بوده که این تعداد در سالجاری به 15 هزار نفر کاهش یافت.



مستقیمان با بیان اینکه مهلت ثبت نام عمره مفرده به سرزمین وحی روز شنبه جاری به پایان رسیده است،گفت:عربستان با اعزام دختران دانشجومجرد مخالفت کرده است.

وی با اشاره به اینکه امسال هیچ سهمیه ای برای اعزام اساتید دانشگاه مازندران به عمره مفرده نداریم ٰاظهار داشت: سالجاری حدود 232 استاد برای اعزام به سرزمین وحی ثبت نام کردند.



این مقام مسئول با بیان اینکه در تامین میزان سهمیه استان هیچ دخالتی وجود ندارد ٰافزود: بر اساس میزان دانشجو و تعداد ثبت نا سهمیه داده می شود.



وی با بیان اینکه امسال در داشنگاه علوم پزشکی حدود هفت هزار دانشجو برای اعزام به عتبات و عالیات ثبت نام کردند گفت: 360 نفر در قالب دو کاروان به عمره مفرده دانشجویی اعزام می شوند.





