"سهندآسانبر" نیشابور قهرمان مسابقات کشوری سنگنوردی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور گفت: تیم سنگنوردی "سهندآسانبر" نیشابور در مسابقات کشوری این رشته به میزبانی این شهرستان به مقام قهرمانی رسید.

ابراهیم امینی اظهار کرد: مسابقات قهرمانی سنگنوردی کشور در رشته سرعت با شرکت 23 سنگنورد از استان‌های مطرح کشور در مجموعه ورزشی انقلاب نیشابور برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان نیشابور با بیان اینکه در مجموع تیمی این مسابقات، تیم نیشابور قهرمان شد، حضور 11 قهرمان عضو تیم ملی سنگنوردی کشور و سنگنوردان استان‌های قزوین، خراسان رضوی، زنجان، همدان و خوزستان از مهمترین مشخصه‌های بارز سطح کیفی این مسابقات بود.

بی‌توجهی به قوانین رانندگی در نیشابور حادثه ‌ساز شد

مدیرعامل ‌سازمان آتش‌ نشانی و خدمات ایمنی نیشابور گفت: سرعت زیاد و رعایت نکردن حق تقدم دو خودرو پژو پارس و سمند سبب تصادف شدید آنها در تقاطع بلوار فضل و معلم این شهر شد.

محمود برئی اظهار کرد: موقعیت حادثه در مقابل ایستگاه یک آتش‌ نشانی بود و نجاتگران به سرعت در محل حاضر شدند تا به مصدومان احتمالی کمک‌ رسانی کنند.

مدیرعامل ‌سازمان آتش‌ نشانی و خدمات ایمنی نیشابور بیان کرد: شدت تصادف به قدری زیاد بود که در یکی از خودروها باز شده و کودکی به بیرون پرت شده بود.

حق را با افراد نشناسید بلکه افراد را با حق بشناسید

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور گفت: افراد ملاک حق و باطل نیستند بلکه باید افراد را با حق بشناسیم.

حجت‌اسلام احمد رجایی ‌پور در مسجد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، اظهار کرد: کسانی که بدون بصیرت و فهم درست، عمل می‌کنند همچون کسانی هستند که از مسیر مستقیم به بیراهه می روند.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور بیان کرد: این افراد هرچه بیشتر به این روش بیشتر عمل کنند از هدف و مقصد دورتر می‌شوند.

تجویز و مصرف منطقی داروها اهمیت زیادی دارد

سرپرست اداره غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: نحوه تجویز و مصرف دارو مسئله مهمی است که باید به آن توجه شود.

‌حسین حسینی اظهار کرد: امروزه همزمان با توسعه داروها و تولید داروهای جدید تجویز دارو اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

سرپرست اداره غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی نیشابور بیان کرد: تجویزهای غیرمنطقی و غیر اصولی داروها مشکلاتی همچون افزایش وقوع تداخلات دارویی، بروز عوارض جانبی داروها در داروهای تزریقی، گلوکورتیکوئیدها و NSAIDها، بروز مقاومت‌های میکروبی نسبت به آنتی‌ بیوتیک‌ها و افزایش هزینه‌های درمان را به جامعه تحمیل می‌کند.

جشنواره هنرهای تجسمی بسیج نیشابور برگزار می ‌شود

مسئول کانون بسیج هنرمندان شهرستان‌های نیشابور و فیروزه گفت: جشنواره هنرهای تجسمی بسیج در نیشابور برگزار می‌شود.

موسی واریزی افزود: این جشنواره در رشته‌های خوشنویسی، نقاشی، هنرهای سنتی، گرافیک، کاریکاتور و حجم برگزار می‌شود.