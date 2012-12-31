"کاروان نمادین اسرای کربلا" حرکتی سفارشی نیست

جواد کریمی کارگردان کاروان نمادین اسرای کربلا با اشاره به این که هماهنگی اجرای این کاروان از 10 ماه قبل آغاز شده است، به خبرنگار مهر گفت: این کاروان نمادین به صرف یک حرکت مذهبی شکل نگرفت بلکه به خاطر اهانتی که عاشورای سال 88 به ائمه اطهار صورت گرفت و همچنین به دلیل سال بیداری اسلامی تصمیم به برگزاری چنین برنامه ایی گرفتیم.

وی با تاکید بر این که شکل‌گیری کاروان نمادین اسرای کربلا کاری سفارشی نبوده است، گفت: این یک حرکت مردمی و برخاسته از احساس و ارادت نسبت به ائمه بود و حوزه هنری و راهنمایی و رانندگی در این امر ما را یاری کردند.

کریمی درباره تاثیر این گونه مراسم‌های سنتی و مذهبی بر مردم گفت: کار تعزیه بر مردم تاثیر خوبی دارد، مخصوصا حرکت‌هایی که در سطح شهر و در بین مردم انجام می‌شود مانند کاروان نمادین اسرای کربلا بسیار تاثیرگذارتر است.

اجرای تعزیه‌های حضرت مسلم بن عقیل، شهادت حربن یزید ریاحی، شهادت حضرت علی اکبر (ع)، شهادت حضرت عباس(ع)، شهادت حضرت امام حسین (ع)، بازار شام، متوکل عباسی، شهادت امام حسن (ع)، شهادت حضرت رضا (ع) و شهادت حضرت شاهچراغ برنامه‌هایی است که از ساعت 15 تا 16:30 به مدت 10 روز تا اربعین حسینی در حوزه هنری برگزار خواهد شد.

این برنامه که با حرکت نمادین یک کاروان عاشورایی از میدان انقلاب به حوزه هنری کار خود را آغاز کرد، در حالی در محل حوزه ادامه دارد که شامل چندین اجرای تعزیه و شبیه‌خوانی است. جواد کریمی مسئولیت هماهنگی و اجرای کلی این آثار را برعهده دارد.