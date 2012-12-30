12 طرح کشاورزی در جوانرود به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی ظهر یکشنبه در این نشست گفت: این طرح ها شامل 12 طرح واگذاری منابع ملی به میزان 32 هکتار و اشتغالزایی 12 نفر است.

وی افزود: تاکنون 562 هکتار از اراضی ملی شهرستان جوانرود در کارگروه های توسعه کشاورزی برای واگذاری به متقاضیان احداث باغ با اولویت دانش آموخته گان کشاورزی به تصویب رسیده است.

عظیمی ادامه داد: 91 فقره پرونده مربوط به طرح های توسعه کشاورزی شهرستان جوانرود با 32 میلیارد ریال اعتبار تاکنون منجر به انعقاد قرارداد شده است.

وی یادآور شد: 23 میلیارد و 96 میلیون ریال تسهیلات نیز تاکنون در قالب 72 طرح توسعه کشاورزی به متقاضیان این شهرستان پرداخت شده است.