۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۵۲

هدی محمدی:

امکانات ورزش اسکواش در اصفهان استاندارد نیست/ راه‌اندازی دو کورت ورزشی اسکواش

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس جدید هیئت اسکواش استان اصفهان گفت: امکانات ورزش اسکواش در استان اصفهان استاندارد و کافی نیست که باید برای آن برنامه‌ای پیش‌بینی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید هدی محمدی ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت اسکواش استان اصفهان با اشاره به بدهی‌های هیئت اسکواش استان اصفهان اظهار داشت: این هیئت پیش از این بدهی‌هایی داشت اما طی ماه‌های گذشته زمینه پرداخت این بدهی‌ها را فراهم کرده و در صدد حل مشکلات آن طی ماه‌های آینده هستیم.

وی ادامه داد: مذاکراتی با دستگاه‌های مختلف استان همچون شهرداری اصفهان، دانشگاه اصفهان و آموزش و پرورش انجام داده‌ایم و شهرداری استان نیز قول داده که دو کورت اسکواش در مجموعه ورزشی امین راه‌اندازی کند.

رئیس هیئت اسکواش تسان اصفهان بیان داشت: تلاش می‌کنیم که با راه اندازی مرکز علمی - کاربردی اسکواش، برگزاری دوره های مربیگری و داوری آسیایی، ایجاد آکادمی اسکواش، خانه اسکواش، کیلینیک پزشکی- ورزشی و توسعه اسکواش باز به این ورزش در استان اصفهان توجه بیشتری کنیم.

وی اضافه کرد: به دنبال این هستیم که مشکلات سخت افزاری این ورزش را با جذب اسپانسر حل کنیم.

محمد جواهری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به شرایط نابسامان زیرساخت های رشته اسکواش در استان اصفهان اضافه کرد: متأسفانه در اصفهان امکانات استاندارد اسکواش را در اختیار نداریم و زیرساخت های ما دچار مشکل هستند اما با پیگیری های سرپرست هیئت حرکت اسکواش در مسیر رشد متوقف نشد.

