به گزارش خبرنگار مهر، سید هدی محمدی ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت اسکواش استان اصفهان با اشاره به بدهیهای هیئت اسکواش استان اصفهان اظهار داشت: این هیئت پیش از این بدهیهایی داشت اما طی ماههای گذشته زمینه پرداخت این بدهیها را فراهم کرده و در صدد حل مشکلات آن طی ماههای آینده هستیم.
وی ادامه داد: مذاکراتی با دستگاههای مختلف استان همچون شهرداری اصفهان، دانشگاه اصفهان و آموزش و پرورش انجام دادهایم و شهرداری استان نیز قول داده که دو کورت اسکواش در مجموعه ورزشی امین راهاندازی کند.
رئیس هیئت اسکواش تسان اصفهان بیان داشت: تلاش میکنیم که با راه اندازی مرکز علمی - کاربردی اسکواش، برگزاری دوره های مربیگری و داوری آسیایی، ایجاد آکادمی اسکواش، خانه اسکواش، کیلینیک پزشکی- ورزشی و توسعه اسکواش باز به این ورزش در استان اصفهان توجه بیشتری کنیم.
وی اضافه کرد: به دنبال این هستیم که مشکلات سخت افزاری این ورزش را با جذب اسپانسر حل کنیم.
محمد جواهری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به شرایط نابسامان زیرساخت های رشته اسکواش در استان اصفهان اضافه کرد: متأسفانه در اصفهان امکانات استاندارد اسکواش را در اختیار نداریم و زیرساخت های ما دچار مشکل هستند اما با پیگیری های سرپرست هیئت حرکت اسکواش در مسیر رشد متوقف نشد.
