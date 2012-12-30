به گزارش خبرنگار مهر، سید هدی محمدی ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت اسکواش استان اصفهان با اشاره به بدهی‌های هیئت اسکواش استان اصفهان اظهار داشت : این هیئت پیش از این بدهی‌هایی داشت اما طی ماه‌های گذشته زمینه پرداخت این بدهی‌ها را فراهم کرده و در صدد حل مشکلات آن طی ماه‌های آینده هستیم.

وی ادامه داد: مذاکراتی با دستگاه‌های مختلف استان همچون شهرداری اصفهان، دانشگاه اصفهان و آموزش و پرورش انجام داده‌ایم و شهرداری استان نیز قول داده که دو کورت اسکواش در مجموعه ورزشی امین راه‌اندازی کند.

رئیس هیئت اسکواش تسان اصفهان بیان داشت: تلاش می‌کنیم که با راه اندازی مرکز علمی - کاربردی اسکواش، برگزاری دوره های مربیگری و داوری آسیایی، ایجاد آکادمی اسکواش، خانه اسکواش، کیلینیک پزشکی - ورزشی و توسعه اسکواش باز به این ورزش در استان اصفهان توجه بیشتری کنیم.

وی اضافه کرد: به دنبال این هستیم که مشکلات سخت افزاری این ورزش را با جذب اسپانسر حل کنیم.