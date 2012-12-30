پیروزی حق گهر و مردم دورود بود/ برای مسابقات چهار هزار کیلومتر راه رفتیم!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن پس از پایان بازی با تیم راه آهن تهران که با پیروزی 2 بر یک نماینده لرستان همراه شد در مورد این دیدار گفت: ما در مجموع تیم برتر میدان بودیم و برد حقمان بود که به آن رسیدیم.

وی با بیان اینکه ما طی هفته گذشته مشکلات فراوانی را داشتیم و برای بازیها چهار هزار کیلومتر راه را طی کرده بودیم، ادامه داد: اما امروز ما شاهد یک فوتبال مردانه از سوی بازیکنان تیم گهر بودیم. هر دو تیم خوب بازی کردند ولی حق مسلم مردم دورود بود که این بازی را ببرند.

وی همچنین با تقدیر از تماشاگران دورودی گفت: تماشاگران به مانند بازیهای قبل جانانه تیم را تشویق کردند و در همه مدت بازی در کنار تیم بودند. تماشاگران دورودی علاوه بر تیم گهر، تیم راه آهن را هم تشویق کردند که این از زیبایی های فوتبال این دیار است.

مایلی کهن همچنین در مورد داوری و اخراج بازیکن تیم راه آهن از زمین بازی نیز گفت: من ترجیح می دهم که در زمینه داوری هیچ اظهار نظری نکنم.

وی همچنین در مورد غیبت در نشست خبری پیش از بازی با راه آهن نیز گفت: من به دلیلی کسالتی که داشتم نتوانستم در نشست خبری حضور پیدا کنم.

سرمربی تیم گهر دورود همچنین در مورد عدم حضور علی دایی در نشست خبری شهرستان دورود نیز گفت: در همه جای دنیا مرسوم است که نشست خبری در شهری که میزبان است برگزار می شود و این نشست در دورود نیز برگزار شد ولی سرمربی راه آهن حضور پیدا نکرد.