به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اتومبیل سازی هیوندا در کره جنوبی اعلام کرده است که راننده با استفاده از سیستم ارتباطات میدان نزدیک (NFC) در تلفنهای هوشمند میتوانند درهای اتومبیل خود را باز و قفل کنند.
همچنین زمانی که وارد اتومبیل بشوند میتوانند تلفن هوشمند را در یک کنسول مرکزی قرار دهند تا پروفایل کار راننده فعال شود و با تنظیمات از قبل مشخص شده جایگاه صندلی راننده و تنظیمات دیگر به صورت خودکار انجام شود.
کاربران همچنین میتوانند موسیقی مورد علاقه خود و همچنین شماره و آدرس مخاطبین را به صفحه نمایش لمسی داخل اتومبیل منتقل کنند. این صفحه نمایش با برنامه موقعیت یاب ماهوارهای و برنامههای اجرایی پخش چند رسانهای در ارتباط است.
کنسول مرکزی اتومبیل به صورت بیسیم تلفن هوشمند را شارژ میکند، درست شبیه به سیستمی که تویوتا اعلام کرده است در مدل آوالون 2013 خود ارائه میکند.
براساس اعلام هیوندا این فناوری هنوز در مرحله طرح اولیه است و تا سال 2015 برای تولید درنظر گرفته نمیشود.
