هدف فعالیتهای بسیج جذب حداکثری دانشجویان است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز مسئولان بسیج اساتید، دانشجوئی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند در نشستی صمیمانه با صداقت رئیس این دانشگاه به بحث و بررسی مسائل مختلف پرداختند.

تشکیل مستمر جلسات هم اندیشی و هم افزائی



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند ظهر امروز در این دیدار، بسیج را طبق منویات مقام معظم رهبری یک جریان و یک حقیقت زنده دانست و تأکید کرد: این جلسات هم اندیشی و هم افزائی باید به طور مستمر تشکیل شود.



رضا صداقت گفت: فلسفه بسیج جذب حداکثری است باید با اخذ نظرات و انتقادات سازنده و تشکیل کارگروه های تخصصی با موضوعیت عفاف و حجاب و نماز فعالیتهای سازماندهی شده و برنامه ریزی شده ای را انجام دهیم.



در ابتدای این دیدار، کیانی رئیس بسیج اساتید واحد پرند در خصوص تشکیل حلقه های معرفتی در بین اساتید و همچنین جنبش نرم افزاری و پروژه های پژوهشی نکات مهمی را بیان کرد.



سپس شفیعی مسئول بسیج کارکنان دانشگاه آزاد پرند، خلاصه ای از فعالیتهای دو ماهه پایگاه مقاومت حضرت امام جعفر صادق (ع) دانشگاه را ارائه کرد و گفت: استقبال کارکنان از عضویت در بسیج بصورت، صد در صدی بوده است و جلسات مشترک بیشتری در این زمینه باید تشکیل شود.



در ادامه این جلسه میرفتاح حسینی فرمانده بسیج دانشجوئی نکات مهمی را در خصوص برنامه های بسیج دانشجویی جهت اعزام اردوهای راهیان نور و سایر برنامه های فرهنگی بیان کرد.