احداث هتل چهارستاره در نزدیکی تخت جمشید

سید یدلله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شهرستان مرودشت به خاطر فاصله کم آن تا شیراز متاسفانه تعداد کمی مسافر را در حالت اقامتی به خود اختصاص می دهد که احداث و ایجاد هتل های چهار ستاره در نزدیکی تخت جمشید با همکاری بخش خصوصی به جذب گردشگر برای اقامت در این شهرستان کمک می کند.

وی همچنین در خصوص آماده سازی زیرساختها در بهشت گمشده بیان کرد: طرح آماده سازی زیرساختها در بهشت گمشده با هزینه حدود یک میلیارد تومان با پیشرفت فیزیکی 50 تا 60 درصد از اقدمات مهم در زمینه گردشگری است.

فرماندارمرودشت ادامه داد: فراهم ساختن زیرساختها در این محل که هرساله گردشگران زیادی را جذب می کند کمک به تبدیل این مکان طبیعی به بهترین تفرج گاه می کند.

آماده سازی روستای هدف گردشگری دشتک

حسینی در خصوص روستای گردشگری دشتک بیان کرد: روستای دشتک یکی از قدیمی‌ترین روستاهای استان فارس است که بقایایی از دوران هخامنشیان نیز در آن یافت شده و شکل‌گیری این روستا بر اساس یافته‌های تاریخی به قرن هفتم هجری قمری برمی گردد.

وی اضافه کرد: با فراهم کردن زیرساخت های مناسب عمرانی و فراهم شدن بودجه مناسب امیدواریم بتوان دشتک را که به عنوان روستای هدف در توسعه گردشگری انتخاب شده برای جذب گردشگر بیشتر آماده سازیم.

فرماندار مرودشت با اشاره به اینکه روستای نمونه گردشگری دشتک دارای آب و هوای معتدل در بهار و تابستان و هوای سرد در پاییز و زمستان است گفت: این روستا به خاطر دارا بودن از شرایط مناسب آب و هوایی می تواند در طول سال جذب گردشگر کند.

حسینی با تاکید بر آمادگی مرودشت برای جذب گردشگران نوروزی اعلام کرد: ستاد تسهیلات نوروزی با انجام برنامه ریزی های مناسب به دنبال فراهم کردن تسهیلات مناسب برای نوروز است.

وی با اشاره به اینکه مرودشت هرساله بیش از یک میلیون گردشگر را در ایام نوروز به خود جذب می کند اضافه کرد: بر اساس پیش بینی های انجام شده امیدواریم بتوان نوروز امسال 30 درصد افزایش گردشگر به شهرستان مرودشت را داشته باشیم.