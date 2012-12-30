شورای فرهنگی و هنری فارسی زبانان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک روز یکشنبه سیدمحمد حسینی و سیدمخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان برای تحکیم مناسبات فرهنگی و هنری میان دو کشور، اعلامیه مشترک فرهنگی امضا شد.

بر اساس این اعلامیه، دو کشور نهادینه ساختن سیاستها و برنامه‌های مشترک کشورهای منطقه در خصوص فرهنگ و ادبیات مشترک را ضروری دانسته و رسما شورای مشترک فرهنگی، هنری و آموزشی فارسی زبانان تشکیل شد.

همچنین مقرر شد دو کشور تلاش‌های لازم را برای دعوت از دیگر کشورهای منطقه برای پیوستن به این شورا را در دستور کار قرار دهند.

تقویت پیوندهای فرهنگی و هنری بین ملت‌های منطقه، توسعه برنامه‌های مشترک علمی، فرهنگی و آموزشی، شناساندن حوزه مشترک ادبیات و فرهنگ مشترک در عرصه جهانی، حمایت از سازمانها و انجمن‌های ذیربط مردم نهاد، ترویج هنرهای اصیل ملی و بومی و احیای آئین‌های مشترک که از اهداف اصلی این اعلامیه بود مورد تاکید دو کشور قرار گرفت.

در این نشست همچنین وزرای فرهنگ ایران و افغانستان بر توسعه روابط فرهنگی و هنری میان دو کشور تاکید کردند.

سیدمحمد حسینی در ادامه این نشست روابط سیاسی و اقتصادی دو کشور ایران و افغانستان را عمیق و رو به توسعه عنوان کرد و گفت: فرصت بسیار خوبی است که با رفت و آمدهای دو طرفه و انجام فعالیت‌های فرهنگی و هنری بر تحکیم تعاملات فرهنگی میان دو کشور نیز تاکید شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری موجب همگرایی بیشتر کشورهای فارسی زبان منطقه می‌شود. فعالیت‌های موسسه فرهنگی اکو فرصتی را فراهم می‌کند که با ظرفیت‌های کشورهای منطقه آشنا شده و همکاریهای مشترک ادامه یابد.

حسینی با یادآوری اینکه شهر «غزنین» افغانستان که در سال 2013 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام تعیین شده، از آمادگی ایران برای برگزاری هفته‌های فرهنگی، هفته‌های فیلم و اجرای برنامه‌های متنوع و مختلف فرهنگی و هنری در این شهر خبر داد.

نایب رئیس شورای عالی سینما به همکاریهای مشترک سینمایی و رسانه‌ای میان دو کشور از دیرباز اشاره و پیشنهاد کرد: با توجه به ظرفیت‌ها و تجربه خوب سینمای ایران، در مورد مسائل اساسی، تاریخی، مشاهیر و شخصیت‌های علمی ادبی فیلم‌های سینمایی مشترک فاخر و ماندگار تولید شود.

حسینی همچنین در زمینه توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، هنرهای تجسمی، تئاتر و سایر حوزه‌های فرهنگی و هنری اعلام آمادگی کرد.

در ادامه این نشست وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز ضمن قدردانی از وزیر ارشاد، جمهوری اسلامی ایران را سرزمین دوم خود خواند.

مخدوم رهین با بیان اینکه امروز خوشبختانه کشورهای فارسی زبان به ویژه ایران و افغانسات و تاجیکستان وارث اصلی زبان فارسی در دنیا هستند، ابراز امیدواری کرد که این زبان وسیله‌ای برای دوستی بیشتر، مودت، همگرایی، صفا و صمیمیت بین ملت‌ها باشد.

وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان ضمن ستودن ظرفیت‌های بالای فرهنگی هنری ایران و پیشرفت‌های اخیر در زمینه‌های مختلف به ویژه فرهنگی و هنری، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست تجریبات ایران در اختیار اهالی فرهنگ و هنر این کشور قرار گیرد.

این مقام افغان در خاتمه از ابراز محبت و رفتار خوب مقامات ایرانی به ویژه وزیر ارشاد در حق مهاجرین افغانستان در ایران تشکر و قدردانی کرد.