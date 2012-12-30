به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تشکیل ستاد «روز هوای پاک» در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، وحید نوروزی ،مشاور این معاونت در امور محیط زیست در نخستین جلسه این ستاد که با حضور نمایندگان تعدادی از سازمانهای مردم نهاد برگزار شد، گفت: محیط زیست در خواب زمستانی به سر میبرد و مسئولان آن در حال استراحت زمستانه هستند.
وی افزود: به قول رییس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، خداوند از برهان لطف خویش، آب و خاک و هوا را به عنوان سه عنصر اصلی حیات سیاسی نکرده و برای تمام ادیان و کشورهای دنیا به یک شکل به صورت پاک و طاهر آفریده است.
مشاوره معاون شهردار تهران با اعلام این که ممکن است بدون آب و غذا بتوانیم مدتها زنده بمانیم اما بدون هوا چند دقیقه بیشتر زنده نمیمانیم، اظهار کرد: هوایی که تنفس میکنیم موضوعی همگانی است که همه مردم را به یک نسبت تحت تأثیر قرار میدهد.
نوروزی شاه کلید رسیدن به هوای پاک را توسعه حمل و نقل انبوهبر دانست و تصریح کرد : مدیریت شهری در سالهای اخیر عزم خود را جزم کرده و از تمامی امکانات و ظرفیتهای خود به منظور توسعه خطوط مترو و بی آر تی استفاده کرده است.
مشاور زیست محیطی معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: آلودگی هوا فرزند وکیل و وزیر و کارگر و کارمند نمیشناسد و ما هم برای سلامت فرزندان وکلا و وزرا نگرانیم و هم برای فرزندان عموم مردم و امیدوارم مسئولان و مردم نیر به فکر خود و فرزندان خود باشند.
جباری زادگان : غیر دولتی بودن ویژگی مشترک شهرداریها و موسسات غیر دولتی است
معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران نیز در این جلسه با اعلام تشکیل ستاد «روز هـوای پاک» در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: این ستاد با همراهی و همکاری تعدادی از سازمانهای مردم نهاد فعال در امور آموزشی، اجتماعی و زیست محیطی فعالیت خواهد کرد.
شهرام جباری زادگان با تاکید بر دیدگاه مشارکت جویانه مدیریت شهری در استفاده از ظرفیت مردم و سازمانهای مردم نهاد، اضافه کرد: بر اساس این نگاه و در شرایطی که به نظر میرسد موسسات غیر دولتی و مشارکت آنها در امور کمکم به بوته فراموشی سپرده میشود، در صدد بر آمدهایم تا از توانمندی این سازمانها استفاده کنیم.
وی غیر دولتی بودن را ویژگی مشترک شهرداریها و موسسات غیر دولتی دانست و تاکید کرد: مدیریت شهری همراهی مردم و سازمانهای مردم نهاد در امور شهر را یک فرصت دانسته و سعی دارد تا در فعالیتهایی مانند «روز هوای پاک» از این ظرفیت به منظور آموزش و فرهنگسازی عمومی استفاده کند.
جباری زادگان با اعلام این که وقتی تقویمها را ورق میزنیم میبینیم از مناسبت «روز هوای پاک» در 29 دی حتی در تقویمها نیز ذکری به میان نیامده، گفت: البته مردم هر روز که تقویم زندگی خود را ورق میزنند، فقدان روز هوای پاک در زندگی روزمره خویش را با تمام وجود احساس میکنند.
معاون آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: در واقع روز هوای پاک تاکیدی بر این نکته است که هوای پاک حداقل مطالبه مردم از مسئولان است و وقت آن رسیده که مسئولان پاسخ گوی این مطالبه حداقلی بوده و برای سلامت مردم اهمیت قائل شوند .
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