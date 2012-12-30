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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

حجت الاسلام یعقوبی:

9 دی مدیریت صحیح بحران در ایران را به مردم دنیا نمایش داد

9 دی مدیریت صحیح بحران در ایران را به مردم دنیا نمایش داد

بجنورد - خبرگزاری مهر: امام جمعه بجنورد گفت: حماسه مردمی نهم دی ماه سال 88 مدیریت صحیح بحران در ایران را به مردم دنیا نمایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم یعقوبی ظهر یکشنبه در همایش تجلی بصیرت که به همت اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی در محل سالن اجتماعات فنی و حرفه ای بجنورد برگزار شد، با اشاره به حماسه تاریخی نهم دی ماه سال 88، این روز تاریخی را یوم الله و از ایام ماندگار در نظام جمهوری اسلامی دانست.

وی با یادآوری سخن امام راحل که فرموده بود باید تلاش کنیم تا این حکومت به دست نااهلان نیفتد، اظهار داشت: در حماسه نهم دی مردم با درک این پیام به خیابان ها آمده و اجازه ندادند نظامی که با بذل جان و ریختن خون هزاران شهید به دست آمده است، در اختیار نااهلان قرار گیرد.

حجت الاسلام یعقوبی تصریح کرد: حماسه مردمی نهم دی ماه سال 88 مدیریت صحیح بحران در ایران را به مردم دنیا نمایش کرد و درایت رهبری در کنار بصیرت مردمی سبب تحیر جهانیان شد.

وی نهم دی را موعد تجدید پیمان مردم با آرمان های امام و نظام دانست و افزود: حماسه مردمی در این روز بیانگر تجدید پیمان با شهدا، ولایت فقیه و قانون اساسی بود.

امام جمعه بجنورد با تاکید بر لزوم بصیرت افزایی در جامعه و نظام اسلامی اضافه کرد: یکی از راه های بصیرت افزایی مطالعه کتب مفید است و افراد فعال در حوزه هایی نظیر کتابداران و متولیان حوزه کتاب و کتابخوانی در این زمینه نقش بسزایی دارند.

کد مطلب 1779812

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