تولید 300 هزار تن سیب زمینی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب ایرانی فام در جلسه تنظیم بازار شهرستان سراب اظهار داشت: میزان سیب زمینی تولید شده در اراضی زیر کشت این محصول در استان، 317 هزار تن بوده و شهرستان سراب، با تولید 120 هزار تن سیب‌زمینی، رتبه نخست تولید این محصول را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه تلاش این معاونت برای کاربردی کردن نتایج تحقیقات در سطح استان، با هدف اقتصادی کردن تولید محصولات بخش کشاورزی همچنان تداوم داشته افزود: این امر علاوه بر افزایش قابلیت بخش کشاورزی در هماهنگی و همگامی با برنامه های اجرایی در قالب طرح توسعه بخش کشاورزی، می تواند توان اقتصادی بهره برداران این بخش را به صورت فزاینده ای بهبود بخشد.

ایرانی فام با تاکید بر این مطلب که آذربایجان شرقی بعد از استان های همدان، اردبیل و اصفهان، رتبه چهارم کشوری در تولید سیب زمینی را در اختیار دارد گفت: در سال‌جاری 9 هزار و 660 هکتار از اراضی زراعی استان زیرکشت سیب زمینی قرارگرفته است که شهرستان سراب، با سه هزار و850 هکتار سطح زیر کشت این محصول در بخش مرکزی و مهربان، با تولید سالانه 120 هزار تن سیب مینی، قطب تولید این محصول در آذربایجان شرقی محسوب می شود.

کاهش سطوح زیر کشت سیب زمینی در آذربایجان شرقی

مسعود محمدیان، رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در سال‌جاری سطوح زیر کشت سیب زمینی در مقایسه با سال زراعی گذشته، 610 هکتار کاهش یافته است که این امر در روند توسعه الگوی کشت و همچنین تنظیم بازار و جلوگیری از هدر رفت سرمایه بخش کشاورزی حرکت مثبتی به شمار می آید.

وی افزود: به دلیل تولید زیاد سیب‌زمینی در استانهای مختلف کشور، مقداری از سیب زمینی تولیدی استان در انبارها وجود داشته و با تعاملات انجام یافته با شرکت های بازرگانی در راستای حمایت از تولیدکنندگان، روزانه بیش از200 تن سیب زمینی تولید شده در شهرستان سراب، توسط این شرکت ها خریداری و به سایر مناطق کشور و بازار های خارجی صادر خواهدشد.

وی ادامه داد: یک واحد بسته‌بندی و سورتینگ سیب زمینی به ظرفیت 15 هزار تن در ایلخچی مشغول به خرید و صدور سیب زمینی بوده و یک واحد دیگر نیز با همین ظرفیت در شهرستان تبریز در حال نصب دستگاه ها می باشد.

نام نویسی کشاورزان بدون سند رسمی در آذربایجان شرقی آغاز شد

عطاالله هاشمی، رییس نظام صنفی کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به امضای تفاهم نامه ای بین نظام صنفی کشاورزی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در این زمینه گفت: سند دار کردن اراضی کشاورزی به منظور آسان سازی در ارایه خدمات و تسهیلات به کشاورزان صورت می گیرد.

وی با اشاره به اینکه پیش از این نقشه زمین های کشاورزی بدون سند توسط شرکت ها و موسسه های نقشه برداری خصوصی با دریافت هزینه بالا تهیه می شد، گفت: کروکی و نقشه های نظام صنفی به طور رایگان در اختیار اعضای نظام صنفی کشاورزی قرار خواهد گرفت.

یک میلیون و 333 هزار هکتار از اراضی کشاورزی و باغی آذربایجان شرقی، بدون اسناد رسمی ملکی است و خرید و فروش این اراضی، بیشتر به صورت مشاع و با قولنامه انجام می شود