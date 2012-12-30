22 کمیته در ستاد دهه فجر شهرستان نهاوند تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی بعدازظهر یکشنبه در نخستین جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر نهاوند گفت: باید از همه امکانات شهرستان برای برگزاری هرچه بهتر برنامه های دهه فجر استفاده کرد.

وی اظهار داشت: کمیته های این ستاد با هدف برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی در امر برگزاری مراسم ایام الله دهه مبارکه فجر فعالیت میکنند.

وی گفت: در این برنامه ها باید از اقدامات نظام، عملکرد مسئولان در دولت های نهم و دهم و خدمات ادارات برای مردم اطلاع رسانی صورت بگیرد.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه دهه فجر یادآور خاطرات و ارزش های والایی است، گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی بسیار ارزشمند است و روز به روز تجلی آن بیشتر و فراگیرتر می شود.

وی افزود: دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی امروز بعنوان یک الگو و شاخص برای حرکت های اسلامی بسیاری از کشورهای جهان بر ضد ظلم و ستم قرار گرفته است.

وی به مصادف شدن ایام دهه فجر با میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) و هفته وحدت اشاره کرد و ادامه داد: حضور گسترده مردم در برنامه های دهه فجر وبرنامه های مذهبی قبل از آن حربه های دشمن را خنثی خواهد کرد.

مولوی گفت: نور افشانی در شب بیست و دوم بهمن، اجرای سلسله برنامه های دین، نشاط، زندگی و برگزاری هرچه باشکوه تر راهپیمایی 22 بهمن از برنامه های دهه فجر نهاوند است.

وی عنوان کرد: باید موارد مختلفی از جمله نحوه تزئینات داخل شهر و نحوه همکاری ادارات و نهادها، استفاده از پرچم و پلاکارد و چراغانی سطح شهر و بلوارها و میادین شهر بعد از ایام صفر صورت پذیرد.

امام جمعه نهاوند نیز در این جلسه گفت: بزرگترین مزیت انقلاب اسلامی بر سابر حکومت های دنیا همراهی و پشتیبانی مسئولین و مردم با یکدیگر است.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی اظهار داشت: ایمان، اراده و تقوای الهی از جمله عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی بود که انقلاب اسلامی را در جهان جاودانه کرده است.

وی گفت: بیست دوم بهمن یک جشن ملی و مردمی است که ملت ولایتمدار ایران عزت و اقتدار خود را یکبار دیگر به دنیا نشان خواهد داد.