  1. عناوین کل
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۲۷

مولوی:

22 کمیته در ستاد دهه فجر شهرستان نهاوند تشکیل شد

22 کمیته در ستاد دهه فجر شهرستان نهاوند تشکیل شد

نهاوند - خبرگزاری مهر: فرماندار نهاوند از تشکیل 22 کمیته برای هرچه بهتر اجرا شدن برنامه های دهه فجر در نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مولوی بعدازظهر یکشنبه در نخستین جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر نهاوند گفت: باید از همه امکانات شهرستان برای برگزاری هرچه بهتر برنامه های دهه فجر استفاده کرد.

وی اظهار داشت: کمیته های این ستاد با هدف برنامه ریزی، سازماندهی، نظارت و هماهنگی در امر برگزاری مراسم ایام الله دهه مبارکه فجر فعالیت میکنند.

وی گفت: در این برنامه ها باید از اقدامات نظام، عملکرد مسئولان در دولت های نهم و دهم و خدمات ادارات برای مردم اطلاع رسانی صورت بگیرد.

فرماندار نهاوند با بیان اینکه دهه فجر یادآور خاطرات و ارزش های والایی است، گفت: دستاوردهای انقلاب اسلامی بسیار ارزشمند است و روز به روز تجلی آن بیشتر و فراگیرتر می شود.

وی افزود: دهه فجر و پیروزی انقلاب اسلامی امروز بعنوان یک الگو و شاخص برای حرکت های اسلامی بسیاری از کشورهای جهان بر ضد ظلم و ستم قرار گرفته است.

وی به مصادف شدن ایام دهه فجر با میلاد با سعادت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد(ص) و هفته وحدت اشاره کرد و ادامه داد: حضور گسترده مردم در برنامه های دهه فجر وبرنامه های مذهبی قبل از آن حربه های دشمن را خنثی خواهد کرد.

مولوی گفت: نور افشانی در شب بیست و دوم بهمن، اجرای سلسله برنامه های دین، نشاط، زندگی و برگزاری هرچه باشکوه تر راهپیمایی 22 بهمن از برنامه های دهه فجر نهاوند است.

وی عنوان کرد: باید موارد مختلفی از جمله نحوه تزئینات داخل شهر و نحوه همکاری ادارات و نهادها، استفاده از پرچم و پلاکارد و چراغانی سطح شهر و بلوارها و میادین شهر بعد از ایام صفر صورت پذیرد.

امام جمعه نهاوند نیز در این جلسه گفت: بزرگترین مزیت انقلاب اسلامی بر سابر حکومت های دنیا همراهی و پشتیبانی مسئولین و مردم با یکدیگر است.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی اظهار داشت: ایمان، اراده و تقوای الهی از جمله عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی بود که انقلاب اسلامی را در جهان جاودانه کرده است.

وی گفت: بیست دوم بهمن یک جشن ملی و مردمی است که ملت ولایتمدار ایران عزت و اقتدار خود را یکبار دیگر به دنیا نشان خواهد داد.

کد مطلب 1779816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید