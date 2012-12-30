آلودگی هوا در کرج به مرز هشدار رسید/ اعلام وضعیت ناپایدار

به گزارش خبرنگار مهر، کلانشهر کرج امروز شاهد افزایش غلظت آلاینده ها به ویژه در مناطق مرکزی شهر بود.

بر اساس گزارش ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در کرج، میانگین شاخص کیفیت هوا طی روز گذشته در این شهرستان 131 (PSI) گزارش شده در حالیکه این میزان طی روز جاری به 154 (PSI) رسیده که نشان می دهد وضعیت هوا از شرایط ناسالم گذشته است.

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تایید این مطلب گفت: میانگین شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون نسبت به روز گذشته در کرج افزایش داشته است.



وی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر کرج، شاخص کیفیت هوا امروز در این کلانشهر به 154 رسید.





با بیان اینکه بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان البرز وضعیت جوی هوا در این استان از فردا تغییر یافته و بارش آغاز می شود، گفت: این وضعیت پایدار نیست و شرایط جوی بهتر می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیت استان البرز با اشاره به وضعیت هوا و احتمال تشدید بیماریهای قلبی، ریوی و همچنین افزایش علائم تنفسی به افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی و کودکان و سالمندان توصیه کرد از فعالیتهای طولانی و سنگین خارج از منزل اجتناب ورزند و سایر افراد نیز فعالیتهای سنگین و طولانی خارج از منزل را کاهش دهند.



