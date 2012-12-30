کمکهای بلاعوض سیلزدگان گلستان تا 10 روز آینده پرداخت می شود

عبدالرضا دادبود در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: لیست متقاضیان برای ارائه کمکهای بلاعوض در هنگام روز سیلاب اخذ شد و برای دریافت اعتبارات نهایی ارائه شده است.

وی با اشاره به جلسه با شهرداران و مسئلان شهری سه شهر آزادشهر، نگین شهر و خانببین گفت: در این جلسه مقر شد برای دیواره سازی رودخانه های منطقه از جمله آزادشهر اعتبارات ویژه ای در نظر گرفته شود.

دادبود بیان داشت: پیشگیری از خسارات احتمالی حوادث از جمله اهداف این طرح خواهد بود که اجرایی می شود.

وی افزود: همچنین در زمینه نوسازی و آزادسازی مسیرهای اصلی و پرترافیک شهری نیز توافقاتی بعمل آمد.

معاون امور عمرانی استانداری گلستان بیان داشت: علاوه بر این قرار شد با توافق مناسب برای انتتقال میدان تیر پادگان لشکر 30 گرگان اقدام شود و این طرح تا پایان سالجاری اجرایی می شود.

وی افزود: تامین اعتبارات برای درخواست ها و نیازمندیهای شهرداریها از جمله ساخت سالن های چند منظوره، تامین ماشین آتش نشانی و ... از دیگر موارد این نشست بوده است.