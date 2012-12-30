منابع مالی واحدهای تولیدی استان کرمانشاه تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر؛ جهانگیر شاهمرادی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری که در محل سالن جلسات سازمان صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه برگزار شد، گفت: بحث تامین نقدینگی ومنابع مالی یکی ازمهمترین مشکلات پیش روی واحد های صنعتی ، تولیدی و معدنی است.

وی ادامه داد: درسالی که مزین به شعارحمایت ازتولید ملی، کار وسرمایه ایرانی است شایسته است به گونه ای عمل کنیم که کلیه واحدهای صنعتی وتولیدی ما ازنظر نقدینگی وسرمایه درگردش مشکلی نداشته باشند.

شاهمرادی بیان داشت: درسال گذشته با سفر رهبرمعظم انقلاب اسلامی به استان کرمانشاه یک خط اعتباری تسهیلات برای سرمایه درگردش واحد های صنعتی استان در نظر گرفته شد.

وی جذب این سرمایه ها را، دراستان کرمانشاه کمک شایانی به رشد و شکوفایی واحد های صنعتی و تولیدی استان کرمانشاه دانست.

وی همچنین سفراخیرمعاون وزیرصنعت،معدن و تجارت به استان کرمانشاه درجهت رفع مشکلات واحد های صنعتی مشکل دار استان واختصاص تسهیلات دیگری ازصندوق توسعه ملی کشور برای برطرف کردن مشکلات نقدینگی واحد های صنعتی استان کرمانشاه را از دیگر اقدامات خوبی در این زمینه عنوان کرد.

شاهمرادی افزود: به منظوربهره گیری واحد های صنعتی، تولیدی و معدنی استان کرمانشاه ازتسهیلات درنظر گرفته شده صاحبان صنایع می توانند با مراجعه به سایت behinyab.ir.www مراجعه واطلاعات لازم را وارد کنند.

وی ابراز داشت: تمامی بانک های عامل سطح استان کرمانشاه توانایی پرداخت این تسهیلات را دارند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: چنانچه واحد های صنعتی استان کرمانشاه با دریافت این تسهیلات واحد های صنعتی و تولیدی خود را70 درصد گسترش و ارتقاء دهند و در این راه به تسهیلات دوباره ای نیازداشته باشند، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه دوباره به آنان تسهیلاتی ارائه خواهد کرد.

وی سقف پرداختی این تسهیلات را 5 میلیارد تومان عنوان کرد.

شاهمرادی بیان کرد: تاکنون 34 واحد صنعتی استان کرمانشاه برای دریافت این تسهیلات در این سامانه ثبت نام کرده اند.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه تصریح کرد: برای اختصاص این تسهیلات به واحد های صنعتی استان هیچ گونه کمبود منابع مالی وجود ندارد .

وی از واحدهای صنعتی استان کرمانشاه خواست برای جذب این سرمایه ها و رفع مشکلات نقدینگی واحد های خود اقدام کنند.