تداوم برخورد قاطع با شکارچیان غیرمجاز/ برگزاری مسابقه پیامکی گامی در مسیر

به گزارش خبرگزاری مهر، طی هفته گذشته لاشه پنج راس قوچ و بز وحشی، لاشه 66 قطعه پرنده همچنین تعداد 102 قطعه پرنده زنده توسط نیروهای یگان حفاظت محیط زیست فارس از متخلفین شکار و صید کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست فارس در این رابطه گفت: با تلاش نیروهای یگان این اداره کل طی هفته گذشته تعداد 55نفر متخلف و شکارچی دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند از این متخلفین تعداد 43قبضه اسلحه ساچمه زنی و گلوله زنی کشف و ضبط شد.

کامران اسلاملو ادامه داد: این عملیاتها در شهرستانهای اقلید، فیروزآباد، سروستان، استهبان، لارستان، خرامه، لامرد، فراشبند، نورآباد،بوانات، سعادت شهر، سپیدان، مرودشت و داراب صورت پذیرفت.

وی اضافه کرد: لاشه سه راس قوچ و دو راس بز وحشی، لاشه 66 قطعه پرنده شامل کبک، تیهو، اردک، درنا، فلامینگو و سار وحشی باضافه زنده گیری 102 قطعه پرنده وحشی زنده گیری شده که شش قطعه پرنده هوبره و یک بهله پرنده بالابان و یک بهله دلیجه و 100 متر تور ماهیگیری و و40 قطعه ماهی را شامل می شد از این متخلفین کشف و ضبط شد.

برگزاری مسابقه بزرگ پیامکی گامی در مسیر

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز از برگزاری مسابقه بزرگ پیامکی گامی در مسیر در زمینه شاخص‌های سبک زندگی خبر داد و گفت: اعتماد کنیم و کار اجتماعی را به اجتماع مردم واگذار کنیم.

محمد فرخ زاده با اشاره به برگزاری طرح " گامی در مسیر " در راستای جمع‌آوری ایده‌ها و طرحهای کاربردی شاخصهای سبک زندگی، اظهار داشت: گام دوم حوزه معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز در راستای اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری برگزاری مسابقه بزرگ پیامکی شهروندی در سطح شهر شیراز است.

وی افزود: در این مسابقه شهروندان می‌توانند کوتاه‌ترین، واقعی‌ترین، پرمعناترین و خودمانی‌ترین جمله که در کمتر از چهار ثانیه خوانده شود، درمورد شاخصهای سبک زندگی را که از سوی این حوزه معاونت اعلام می‌شود به سامانه 30005246 پیامک کنند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز با بیان اینکه در این طرح هر هفته پیامکهایی با موضوعات و مسائل شهری و شهروندی از سوی این حوزه معاونت در سطح وسیع برای شهروندان مناطق مختلف شیراز ارسال خواهد شد، بیان کرد: در پایان برگزاری این مسابقه کتابچه‌ای از پیامک‌های برگزیده شهروندان چاپ و به نفرات برتر نیز به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌شود و همچنین در تبلیغات شهری از این جملات با ذکر نام فرد پیشنهاد دهنده استفاده خواهیم کرد.

افزایش 300 درصدی صدور گواهینامه های صادراتی و وارداتی در فارس

طی آذرماه سالجاری تعداد 178 فقره گواهینامه صادراتی و وارداتی توسط نمایندگی استاندارد در گمرکات فارس صادر شده است.

به گفته مدیرکل استاندارد 143 فقره گواهینامه انطباق مربوط به واردات و 35 فقره مربوط به صادرات است.

مرتضی رهنما از افزایش سه برابری میزان صدور گواهینامه های انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

وی گفت: در شش ماهه اخیر کلاً 419 گواهینامه واردات کالا توسط اداره کل استاندارد صادر شده و کارشناسان اداره کل ضمن نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی از ورود کالاهای فاقد کیفیت مناسب جلوگیری می کنند.

رهنما به افزایش 250 درصدی واردات کالا در چند ماهه اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت پنج محموله کالا شامل وسایل الکترونیکی و لب تاپ بدلیل نداشتن کیفیت مناسب به کشور مبدأ مرجوع شدند.