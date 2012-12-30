دولت بر اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال اهتمام جدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای عالی اشتغال با اشاره به لزوم تشکیل مستمر جلسات این شورا برای پیشبرد اهداف و برنامه های اشتغالزایی دولت، بر لزوم تشکیل این جلسات به صورت دو هفته یکبار و پیگیری مداوم مصوبات تاکید کرد.

معاون اول رییس جمهور همچنین طرح تولید گیاهان دارویی توسط جمعیت هلال احمر را طرحی مهم و ارزشمند دانست و افزود: با اجرای این طرح و گسترش آن در سطح استانها، هم به نظام سلامت و بهداشت و درمان کشور کمک خواهد شد و هم ظرفیت فراوانی در زمینه ایجاد فرصت های شغلی فراهم می شود.

رحیمی در ادامه با اشاره به گزارش استاندار اصفهان در خصوص وضعیت اشتغال استان، خاطرنشان کرد: صنعت استان اصفهان از اهمیت فراوانی برای کشور برخوردار است و تلاش می کنیم به زودی سفری به این استان انجام شود تا از نزدیک مشکلات صنعت استان را بررسی کرده و وضعیت اشتغال اصفهان را ساماندهی کنیم.

در این جلسه نماینده بانک مرکزی گزارشی از عملکرد تخصیص تسهیلات بانکی و منابع قرض الحسنه به طرح های اشتغالزا، مشاغل خانگی و خوداشتغالی در سال جاری ارائه کرد.

ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان نیز در این نشست گزارشی از وضعیت اشتغال و بازار کار استان ارائه و پیشنهادات خود را برای رفع برخی مشکلات و موانع مطرح کرد.

در این نشست همچنین نماینده جمعیت هلال احمر ایران ضمن تشریح برنامه ها و طرح های این موسسه در خصوص تولید گیاهان دارویی، به اقدامات انجام شده و امکانات و تسهیلات مورد نیاز اجرای این طرح اشاره کرد.

سیاستهای شورای عالی اشتغال در خصوص نحوه استفاده از اعتبارات اشتغالزایی در اختیار نهادها و سازمانهای حمایتی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.