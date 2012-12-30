99 درصد مقصر باخت به پرسپولیس هستم/ تغییر زمین در شکست ما تاثیرگذار بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری عصر یکشنبه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجر شهید سپاسی شیراز و پرسپولیس تهران گفت: 99 درصد از این باخت به گردن من است اما باید تاکید کنم که ما در شهر خودمان هم غریب بودیم.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان پیش بینی این وضعیت را نمی کردیم اما زمانی که مسئولین تربیت بدنی بازی ما را از زمین شهید آیت الله دستغیب به زمین حافظیه می کشانند باید در انتظار این وضعیت هم بود.

سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با اشاره به اینکه بازیکنان ما به این زمین عادت نداشتند، تصریح کرد: زمین حافظیه مثل یک زمین موکتی است که بر روی آن فرش پهن کرده باشند به همین دلیل حتی حفظ تعادل نیز برای بازیکنان ما مشکل بود.

یاوری افزود: دلایلی را که مسئولین تربیت بدنی برای انتقال این بازی به زمین حافظیه عنوان می کنند در نوع خود جالب است زیرا زمین چمن ورزشگاه دستغیب به طور حتم از ورزشگاه دورود بهتر و مناسب‌تر است.

وی اضافه کرد: این باخت می تواند توجه مسئولین استان را به این تیم بیشتر کند.

تیم فوتبال پرسپولیس تهران با نتیجه دو بر صفر تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز را شکست داد.