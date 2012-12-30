جامعه امروزی به تدوین برنامه ای اصولی برای خانواده ها نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین پیرسمساری ظهر یکشنبه در نشست تخصصی "آینده پژوهی خانواده" اظهار داشت: متاسفانه دو مسئله شکاف نسلی و اشتغال زنان سبب آسیب هایی در محیط خانواده و فاصله گرفتن روز به روز فرزندان از والدین شده است.

وی به ضرورت همکاری بیشتر پدر خانواده در تربیت فرزندان اشاره کرده وگفت: امروزه این باور اشتباه در میان افراد به وجود آمده است که وظیفه تربیت فرزندان تنها بر عهده مادر خانواده است در حالیکه این تصور اشتباه سبب آسیب رسیدن به خانواده ها و آینده فرزندان می شود.

پیرسمساری ادامه داد: با وجود تحقیقات فراوانی که در حوزه های آسیب شناسی اجتماعی شده است تاکنون این پژوهش ها وارد عرصه عملی نشده و در حد یک مقاله باقی مانده اند.

وی افزود: خانواده ها باید قبل از متولد شدن فرزندانشان، آموزش های لازم را در خصوص نحوه صحیح تربیت آنها یاد بگیرند تا بتوانند از بروز احتمالی مشکلات روانی در فرزندانشان جلوگیری کنند.

مدیرکل امور خانواده و بانوان استانداری آذربایجان شرقی ایجاد مراکزی برای مشاوره درخصوص خانواده ها را الزامی دانست و گفت: این آموزش ها می تواند از طریق خانواده، دانشگاه و رسانه به صورت های مختلفی انجام پذیرد.

وی ادامه داد: کمرنگ شدن اهمیت تشکیل خانواده، استفاده کارکردهای خانواده و بحث اطلاع یافتن از افزایش نرخ رشد طلاق و کاهش ازدواج از جمله مشکلات اساسی جامعه امروزی هستند که برای جلوگیری از آن ها باید راهکار مناسبی در نظر گرفت.

پیرسمساری به ضرورت بالارفتن ارزش های اسلامی در میان خانواده ها تاکید کرد وگفت: نیاز اساسی جامعه امروز تدوین برنامه ای اصولی برای خانواده ایرانی-اسلامی است تا در چارچوب آن توجه به مسائل معنوی در میان خانواده ها افزایش یابد.