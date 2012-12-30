مردم معترض علیه نظام حرف و اعتراض سیاسی نداشتند/ 9 دی تجلی غیرت دینی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در محل مسجد بلال سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصریح کرد: همان طور که رأی دادن و مشارکت سیاسی و امر به معروف دراسلام سیاسی ما واجب است، نهی از منکر که شامل نصیحت، نقد و در مراحل بعد اعتراض است هم واجب بوده و این دو روی سکه مردم سالاری دینی است.

وی تأکید کرد: هم مشارکت سیاسی و هم نهی از منکر در سیاست باید قاعده مند و براساس ضوابط باشد و در این زمینه ها نباید از حدود خارج شد و این مطابق با اصول و آموزه های اسلامی است، از این رو نبود مشارکت یا نبود نقد و نصیحت و حتی اعتراض قانونمند، موجب آسیب به جامعه می شود و اسلام نیز چنین نمی خواهد. اما نبود قاعده و ضابطه در امر به معروف و نهی از منکر نیز آسیب زا است و موجب فاصله گرفتن از تأثیر می شود که از شرایط امر به معروف و نهی از منکر است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه سخنانش در جمع نمازگزاران و حاضرین در مسجد بلال به حوادث و فتنه پس از انتخابات سال 88 پرداخت و گفت: در این وقایع عده ای از اخلاق و احکام الهی و اصول خارج شده و قواعد را زیر پا گذاشتند، آن هم بعد از یک مشارکت حدود 80 درصدی مردم در انتخابات که رکوردی در داخل و خارج بود، اما در بخش اعتراضات شاهد بودیم که فتنه شکل گرفت، ابتدا یک اعتراض اجتماعی بود، اما این اعتراض اجتماعی خیلی زود سیاسی شد که این به خاطر سوء تدبیر رهبران اعتراضات و همچنین سوء استفاده دشمنان کمین کرده نظام و انقلاب بود، که اعتراض اجتماعی را سیاسی و تبدیل به فتنه ای بزرگ علیه انقلاب و نظام کرد.

رضایی افزود: راهپیمایی سکوت نشان داد که مردم معترض علیه نظام حرف و اعتراض سیاسی نداشتند، اما عده ای در پایان همین راهپیمایی به پایگاه بسیج حمله کردند و اولین انحراف شکل گرفت و جرقه فتنه زده شد که پرونده آن از قبل روی میز آمریکا بود و این در حالی بود که مدیران اعتراضات هم صف خود را از این انحراف و خطا جدا نکردند لذا فتنه گسترش پیدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: در جریان انقلاب به حضرت امام (ره) پیام دادند عده ای می خواهند به خانه افسران ارتش حمله کنند، حضرت امام (ره) از پاریس پیام دادند این ها جزو ما نیستند واز مأموران مخفی شاه هستند و می خواهند درگیری و انحراف ایجاد کنند. اما در جریان حوادث سال 88 کسانی که مدعی رهبری اعتراضات بودند صف خود را از فتنه گران جدا نکردند و دنباله رو حوادث شدند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: چرا برخی خواص با قاطعیت انحراف ایجاد شده را محکوم نکردند و رهبری را تنها گذاشتند. این عملکرد غلط و خارج از قاعده در روزهای بعد ادامه پیدا کرد و اعتراضات تبدیل به مقابله با نظام و فتنه بزرگی شد که اگر مردم در 9 دی آن حماسه بزرگ را نیافریده بودند آسیب بزرگی ایجاد می کرد.

محسن رضایی خاطر نشان کرد: این روند ادامه داشت تا این که در روز عاشورا به ساحت مقدس اباعبدالله (ع) اهانت شد و این باعث شد خون حسینی ملت به جوش آمده و ماجرا پایان یابد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نقشه فتنه از سال ها قبل توسط دشمنان طراحی شده بود که بوش و اوباما پشت آن قرار داشته و به دنبال فرصت و موقعیتی می گشتند که آن را اجرایی کنند.

وی در جمع نمازگزاران مسجد بلال خاطرنشان کرد: 13 الی 14 میلیون نفر در ایران فتنه گر نبوده و نیستند بلکه فتنه گرها عده کمی بودند که از سال ها قبل برنامه داشتند و مترصد فرصت بودند و می خواستند با وارد کردن ویروس فتنه به کالبد جامعه و ایجاد سرطان سیاسی در آن، نظام را در ایران اسلامی ضعیف کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: برخی از روی دلسوزی طوری تحلیل می کنند که انگار چندین میلیون فتنه گر در جامعه وجود داشته در حالی که چنین نیست و عده کمی با حمایت و طراحی دشمنان از ضعف مدیریت و سوء تدبیر رهبران معترضین استفاده کردند و ماهواره ها و سرویس های جاسوسی را به موج سواری فرا خوانده و وارد کردند و سعی کردند به شعله های آتش در پایتخت ایران اسلامی باد بزنند.

رضایی در ادامه به فتنه مشابه در سال 60 اشاره کرد و گفت در 30 خرداد 60 نیز هواداران و اعضاء منافقین مسلحانه در تهران تظاهرات و ایجاد درگیری کرده و تا نیروهای انقلاب و سربازان گمنام که آن موقع در سپاه بودند غائله را جمع کنند حدود 5 ماه طول کشید و روزی چندین شهید و کشته از طرفین داشتیم، آن هم در حالی که صدام به خاک ایران و 5 استان ما تجاوز کرده بود و دشمن در 15 کیلومتری اهواز بود ولی دشمنان انقلاب در آن آزمایش بزرگ هم ناکام ماندند.

وی با بیان این که فتنه ها از ابتدای پیروزی انقلاب بود و خواهند بود به نقش بی بدیل حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و ملت خدا جوی و مسلمان ایران در دفع فتنه ها و تبدیل تهدید فتنه به فرصت تعمیق بصیرت ملت و پیشرفت انقلاب و کشور اشاره کرد و افزود: پرونده بعد از فتنه که دشمنان به میان آورده اند بحث تحریم هاست و همچنین وقایعی که در عراق و لبنان و سوریه دنبال می کنند، چون آنها نمی خواهند ملت ایران بر بلندای قله پیشرفت و توسعه در منطقه قرار بگیرد، اما مهم جمع بندی درست و البته منصفانه از وقایع است.

وی در ادامه گفت: حماسه 9 دی را همه ملت ایران خلق کردند، من حداقل 2 ساعت در راهپیمایی بودم و حتی برخی افراد معترض را هم در میان خیل مردم دیدم که به دفاع از نظام و رهبری شعار می دادند. نکند کسی بخواهد از یوم ا... 9 دی و حماسه بزرگ ملت، کاسب کاری کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت همچنین به وجود ظرفیت های بزرگ در حماسه 9 دی و وقایع منجر به آن برای عمیق کردن تجربه سیاسی انقلاب برای انتقال به نسل های آتی اشاره کرد و گفت: هر دولتی که روی کار می آید نباید اداره کشور را از صفر شروع کرده و تجربیات قبلی را نادیده بگیرد، چون در این صورت همیشه در گام های اول حکمرانی باقی خواهیم ماند.

وی تصریح کرد: تجربه های انقلاب باید مورد توجه و بازخوانی قرار گیرد برای مثال سه تا چهار حادثه مهم و فتنه در طول انقلاب با نقش آفرینی حاج احمد آقای خمینی حل و فصل و کنترل شد که یکی از آنها ماجرای قهر آقای طالقانی بود که احمد آقا به شمال رفت و ایشان را نزد حضرت امام(ره) برد و آقای طالقانی هم بعد از آن دیدار مواضع محکمی در حمایت از امام(ره) و انقلاب بیان و اتخاذ کرد. لذا این تجربه ها و تجربه فتنه 88 رانباید به بایگانی سپرد و در فتنه ها نباید رهبری را تنها گذاشت.

رضایی اظهار داشت: در 9 دی 88 باز هم ثابت شد که «ان الحسین مصباح الهدی و سفینۀ النجاة » چون بعد از 7 ماه، امام حسین(ع) و عشق و شور حسینی مردم نظام و انقلاب را به ما برگرداند.

وی یاد آور شد: حادثه 9 دی حتی خود مسئولان را نیز غافلگیر کرد و حرکت خود جوشی مردمی از دل غیرت دینی و تعهد به امامت و ولایت و رهبری بیرون آمد و حماسه بزرگی خلق کرد و نشان داد همان طور که گلوله ها و بمب های شیمیایی صدام در نداهای الله اکبر و یا حسین(ع) و یا زهرای(س) رزمندگان ما گم و محو می شد، فتنه های دشمنان هم با آویختن مردم به دامان امام حسین(ع) و خاندان نبوت و پیامبر اعظم و تمسک به ولایت و رهبری، شکست خورده، گم و محو خواهد شد.