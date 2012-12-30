طرح های توسعه کشاورزی زمینه اشتغال 280 نفر را در صحنه فراهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی موسوی فرد ظهر یکشنبه در سی و نهمین نشست توسعه کشاورزی صحنه، با مطلوب ارزیابی کردن نحوه اجرای طرح های توسعه کشاورزی گفت: در این مدت بیش از 434 طرح در شورای توسعه کشاورزی این شهرستان با اختصاص اعتباری بالغ بر 390 میلیارد و 188 میلیون ریال به تصویب رسیده است.

وی، تعداد طرح های عقدقرار داد شده در بانک ها را، 219 فقره عنوان کرد و افزود: مبلغ اعتبار پرونده طرح های عقد قرارداد شده با بانک در این شهرستان، 72 میلیارد و 483 میلیون ریال است.

سرپرست فرمانداری صحنه با بیان اینکه هم اکنون 152 بهره بردار موفق به دریافت تسهیلات خود از بانک های عامل شده اند، گفت: تاکنون به مجریان این طرح ها مبلغ 46 میلیارد و 407 میلیون ریال تسهیلات از سوی بانک ها پرداخت شده است.

وی تعداد نفرات اشتغال زایی این طرح ها را تاکنون 280 نفر عنوان کرد و افزود: روند اجرای پرداخت تسهیلات طرح های توسعه کشاورزی در این شهرستان باید با همت مسوولان بانک های عامل تسریع شود.

موسوی فرد همچنین سهم شهرستان صحنه از اعتبارات توسعه کشاورزی را بیش از 74 میلیارد ریال اعلام و اظهار کرد: تسهیلات جذب شده این طرح ها بیش از 97 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و انتظار می رود تا مسوولان دستگاه های اجرایی در فرصت باقیمانده برای تعیین تکلیف نهایی باقیمانده این طرح ها تسریع کنند.

وی اظهار داشت: عمده طرح های تصویب شده در این شهرستان شامل پروار بندی، مرغداری، تولید و پرورش زنبور عسل ، توسعه باغات و کشت گیاهان دارویی است.

سرپرست فرمانداری صحنه در پایان میزان اراضی منابع ملی شناسایی شده این شهرستان را، 11 هزار و 134 هکتار عنوان کرد و گفت: از این میزان یک هزار و 982 هکنار برای توسعه بخش کشاورزی تخصیص داده شد که تاکنون 163 هکتار از این اراضی با مجریان طرح ها انعقاد قرار داد شده است.



