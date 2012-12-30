آسمان کرج برفی و بارانی خواهد بود

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای کرج هم اکنون غبارآلود و دمای آن یک درجه سانتیگراد و سرعت باد چهار متر بر ثانیه است.



وی ادامه داد: هوای کرج طی 24 ساعت آینده نیمه ابری تا ابری همراه با مه صبحگاهی در ارتفاعات با بارش برف و باران خواهد بود و بیشینه دما 3 و کمینه دما منفی یک درجه سانتیگراد خواهد بود.



مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد نیز هم اکنون صاف و دمای یک درجه سانتیگراد و سرعت باد سه متر بر ثانیه و از سمت شمال غرب است.



رحمانیان اظهار داشت: طی 24 ساعت آینده هوای هشتگرد نیمه ابری وابری همراه با مه صبحگاهی در ارتفاعات با بارش برف و باران همراه خواهد بود که بیشینه دما منفی یک و کمینه دما منفی 5 خواهد بود.

