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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

طی 24 ساعت آینده/

آسمان کرج برفی و بارانی خواهد بود

آسمان کرج برفی و بارانی خواهد بود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیر کل هواشناسی استان البرز گفت: طی 24 ساعت آینده هوای کرج با بارش برف و باران همراه خواهد بود.

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای کرج هم اکنون غبارآلود و دمای آن یک درجه سانتیگراد و سرعت باد چهار متر بر ثانیه است.

وی ادامه داد: هوای کرج طی 24 ساعت آینده نیمه ابری تا ابری همراه با مه صبحگاهی در ارتفاعات با بارش برف و باران خواهد بود و بیشینه دما 3 و کمینه دما منفی یک درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: هوای هشتگرد نیز هم اکنون صاف و دمای یک درجه سانتیگراد و سرعت باد سه متر بر ثانیه و از سمت شمال غرب است.

رحمانیان اظهار داشت: طی 24 ساعت آینده هوای هشتگرد نیمه ابری وابری همراه با مه صبحگاهی در ارتفاعات با بارش برف و باران همراه خواهد بود که بیشینه دما منفی یک و کمینه دما منفی 5 خواهد بود.
 

کد مطلب 1779834

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