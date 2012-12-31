  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۷:۵۸

با صدور بخشنامه‌ای اعلام شد؛

واگذاری 8 اقدام معاونت آموزشی به معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد

معاونت اداری مالی دانشگاه آزاد با صدور بخشنامه ای اعلام کرد که 8 اقدام در حوزه معاونت آموزشی این دانشگاه به معاونت مذکور واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی بخشنامه ای با امضای محمد خجسته معاون اداری مالی دانشگاه آزاد اسلامی، با توجه به شرح وظایف و امور مربوط به کارگزینی هیئت علمی دانشگاه آزاد که قابلیت واگذاری برخی از امور جاری به حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه را دارد، مقرر شد برخی وظایف از حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد منفک و به حوزه معاونت اداری و مالی این دانشگاه واگذار شود.

همچنین واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه از تاریخ صدور این بخشنامه یعنی روز گذشته 10 دی ماه، لازم است تمام امور مربوط به این صورت جلسه را به حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه واگذار کنند.

بر اساس بخشنامه مذکور، صدور احکام کارگزینی، ثبت ساعات ورود و خروج، کارکرد، ماموریت روزانه و مرخصی، صدور کارت شناسایی، صدور حکم ماموریت روزانه - مربوط به اعضای هیئت علمی شاغل در سازمان مرکزی و روسای مناطق و واحدها و مراکز آموزشی و دبیران مناطق، بررسی احکام کارگزینی اعضای هیئت علمی صادره از سوی واحدهای دانشگاهی، بررسی و تایید احکام کارگزینی صادره از سوی واحدهای دانشگاهی جهت ارائه به وزارت امور خارجه و یا به سفارتخانه ها، وزارت علوم  و برخی موسسات داخلی دیگر، بررسی مسائل اعضای هیئت علمی با واحدها به خصوص در حوزه احکام کارگزینی و حقوق دستمزد همچنین بررسی و تایید گواهی وام مسکن اعضای هیئت علمی به معاونت اداری مالی این دانشگاه واگذار شد.

