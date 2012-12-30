هوای تهران در آستانه هشدار قرار گرفت

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار کرد: بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت کلیه آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است . به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در آستانه هشدار است.

به گفته وی ، در حال حاضر اقدسیه ، تهرانسر ، دروس ، پارک رازی ، پارک قائم ، دانشگاه شهید بهشتی ، سرخه حصار و شهرک چشمه به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو ونیم میکرون در شرایط هشدارقرار دارند.

رشیدی اظهار داشت: در حال حاضر در نمایشگر سنجش آلودگی، آلاینده منو اکسید کربن با 2 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 34، دی اکسید گوگرد با 2 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 36 ، ازن با 4 واحد افزایش نسبت به روز گذشته روی عدد 19، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون با 17 واحد افزایش روی عدد 76 و ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون با 39 واحد افزایش روی عدد141ایستاده است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا تصریح کرد: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا نیمه ابری در بعضی ساعات غبارآلود یا مه است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم باقی بماند.

وی افزود: افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی ، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن از اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون است.