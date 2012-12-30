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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۱۰

رزنگاری به مهر خبر داد:

منزل شهید موسی درویشی به موسسه قرآنی تبدیل شد

منزل شهید موسی درویشی به موسسه قرآنی تبدیل شد

هرمز - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر هرمز گفت: با پیشنهاد شورای شهر هرمز منزل سردار شهید موسی درویشی که تاکنون در اختیار شهرداری هرمز قرار داشت برای راه اندازی موسسه قرآنی شهید درویشی به سازمان تبلیغات اسلامی هرمز واگذار شد.

محمد زرنگاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار است منزل شهید موسی درویشی با کمک خیرین و تخصیص اعتبار از سوی مدیریت هماهنگی امور توسَعه جزایر بازسازی و برای راه اندازی دارالقرآن به سازمان تبلیغات هرمز تحویل داده شده است.

وی افزود: با تبدیل شدن این مجموعه به موسسه قرآنی محلی برای آموزش قرآن به نونهالان و نوجوانان هرمز خواهد شد و از این پس می توان فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در این مجموعه برگزار کرد.

زرنگاری بیان کرد: اکنون در این موسسه قرآنی 30 حافظ قرآن در رده های سنی دوره های آموزشی را طی می کنند و همچنین 600 دانش پژوه قرآنی با هشت پایگاه قرانی و 60 مربی و هشت فوق مربی در حال آموزش هستند و 60 نونهال قرآنی مراحل تعَلیم قرآن را می گذرانند.

وی گفت: سردار شهید موسی درویشی فرمانده سپاه هرمز بود که در سال 62 در عملیات خیبر به شهادت رسید و همچنین ایشان در زمان انقلاب نقش موثری در منطقه داشت تا جای که در زمان حکومت پهلوی به نجف آباد قم نیز تبعید شده و یکی از کسانی بود که ارتباط زیادی با روحانیون و مراجع داشت.

کد مطلب 1779841

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