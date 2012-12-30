منزل شهید موسی درویشی به موسسه قرآنی تبدیل شد

محمد زرنگاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار است منزل شهید موسی درویشی با کمک خیرین و تخصیص اعتبار از سوی مدیریت هماهنگی امور توسَعه جزایر بازسازی و برای راه اندازی دارالقرآن به سازمان تبلیغات هرمز تحویل داده شده است.

وی افزود: با تبدیل شدن این مجموعه به موسسه قرآنی محلی برای آموزش قرآن به نونهالان و نوجوانان هرمز خواهد شد و از این پس می توان فعالیتهای فرهنگی و قرآنی در این مجموعه برگزار کرد.

زرنگاری بیان کرد: اکنون در این موسسه قرآنی 30 حافظ قرآن در رده های سنی دوره های آموزشی را طی می کنند و همچنین 600 دانش پژوه قرآنی با هشت پایگاه قرانی و 60 مربی و هشت فوق مربی در حال آموزش هستند و 60 نونهال قرآنی مراحل تعَلیم قرآن را می گذرانند.

وی گفت: سردار شهید موسی درویشی فرمانده سپاه هرمز بود که در سال 62 در عملیات خیبر به شهادت رسید و همچنین ایشان در زمان انقلاب نقش موثری در منطقه داشت تا جای که در زمان حکومت پهلوی به نجف آباد قم نیز تبعید شده و یکی از کسانی بود که ارتباط زیادی با روحانیون و مراجع داشت.