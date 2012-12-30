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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

خبرنگاران تبریزی برای پوشش خبری جام آسیا آموزش می بینند

خبرنگاران تبریزی برای پوشش خبری جام آسیا آموزش می بینند

تبریز - خبرگزاری مهر: کارگاه ویژه آموزشی برای پوشش خبری جام آسیا برای خبرنگاران ورزشی در تبریز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به اعلام هیئت فوتبال آذربایجان شرقی این کارگاه ورزشی در راستای آماده سازی خبرنگاران ورزشی در پوشش خبری بازی های جام آسیا برپا می شود.

با توجه به نخستین حضور تیم فوتبال تراکتورسازی در جام باشگاههای آسیا هیئت فوتبال در نظر دارد خبرنگاران ورزشی را برای پوشش هرچه بهتر مسابقات در سطح حرفه ای آموزش دهد.

این کارگاه که به منظور آشنایی هرچه بیشتر خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری ها و مطبوعات و تلویزیون برگزار خواهد شد.

خبرنگاران با نحوه پرسش و پاسخ با سرمربیان تیم ها و دیگر عوامل تیم آشنا می شوند.

در این کارگاه آموزشی که از ساعت 9 روز سه شنبه و در محل سالن اجتماعات هلال احمر تبریز برگزار می شود تمام خبرنگارن و عکاسانی که در هیئت فوتبال تشکیل پرونده داده اند می توانند در این دوره شرکت و گواهی حضور در دوره های آموزشی را از هیئت دریافت کنند.

تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در اولین مصاف آسیایی خود، هشتم اسفند در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز پذیرای تیم الجزیره امارات خواهد بود.

کد مطلب 1779843

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