گل راه آهن آفساید نبود/ داوران با یک معذرت خواهی همه چیز را تمام می کنند!

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری بعد از بازی با تیم گهر دورود اظهار داشت: بازی به طور کامل دست تیم راه آهن بود، ما همه کار کردیم، حتی به گل هم رسیدیم و مستحق برد بودیم ولی متاسفانه به راحتی امتیاز این بازی را از دست دادیم.

وی با بیان اینکه تیم راه آهن بسیار بهتر از گهر دورود بازی کرد و مستحق برد بود، افزود: من در مورد داوری اظهار نظر نمی کنم ولی در صورتیکه مشخص شود گلی که ما زدیم آفساید نبوده است داوری بازی زیرسوال می رود چرا که با این گل همه جریان بازی عوض می شد.

سرمربی تیم راه آهن تهران معتقد است که گل زده شده آفساید نبوده و داور اشتباه کرده است و ادامه داد: در صورتیکه این گل آفساید نبوده باشد حق تیم راه آهن به راحتی توسط داوری ضایع شده است.

دایی ادامه داد: متاسفانه در برخی موارد دیده می شود که داوران اشتباه می کنند ولی در نهایت با یک عذرخواهی و ببخشید همه چیز را تمام می کنند.

دایی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد وضعیت تیم ملی و تیم پرسپولیس نیز گفت: من در این زمینه هیچ صحبتی ندارم.

سرمربی تیم راه آهن در مورد بی احترامی وی به خبرنگاران نیز گفت: من برای همه احترام قائلم، کسی ندیده که من بی احترامی بکنم، ممکن است که جواب سوالات غلط را ندهم ولی هیچ وقت به هیچ خبرنگاری بی احترامی نکرده ام.

وی در مورد شرایط میزبانی تیم گهر دورود نیز بیان داشت: شهر دورود امکانات لازم برای میزبانی و برگزاری بازیها را در اختیار ندارد ولی مردم و تماشاگران این شهر بی نظیر بودند، هم خوب تیم خود را تشویق کردند و هم به تیم حریف احترام گذاشتند.

سرمربی تیم راه آهن تهران در مورد عدم حضور در کنفرانس خبری قبل از بازی نیز بیان داشت: روز قبل از بازی به من اطلاع دادند که نشست خبری در محل هتل زاگرس بروجرد برگزار می شود و من مطلع نبودم این نشست به دورود منتقل شده است، با این وجود من نمی توانستم برای یک مصاحبه خبری 60 کیلومتر بیایم و برگردم و با توجه به حضور خبرنگاران در محل هتل زاگرس بروجرد برحسب وظیفه پاسخگوی آنها بودم.