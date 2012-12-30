امر به معروف و نهی از منکر در جامعه محدود شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی فراتی صبح یکشنبه در همایش بزرگ اعضای کمیسیون اجرایی امر به معروف و نهی از منکر مازندران، ایجاد بیداری اسلامی در منطقه را مرهون احیا فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر دانست.

وی توسعه فضای رسانه های مجازی را عامل تهدید کننده جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: رهبری بحث شبیخون فرهنگی را در سال 72 مطرح کردند و در حال حاضر شاهد اثرات شبیخون فرهنگی در جامعه هستیم.

فراتی با تاکید بر اینکه جامعه اسلامی با احیا عملی امر به معروف و نهی از منکر در مقابل هجمه های فرهنگی دشمن مصونیت می یابد، اظهار داشت: تهدیدات ناشی از فضای مجازی در ابعاد مختلف جامعه رسوخ کرده و حتی به خانه ها نیز وارد شده است.



وی یادآور شد: برای جلوگیری از شیوع منکرات تذکر لسانی وظیفه همه است و ما نیز در سطح کشور مصداق عملی این فریضه الهی هستیم.

فراتی به نقش دستگاه قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در ترویج دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: مهمترین عامل قیام عاشورا امر به معروف و نهی از منکر بود.

وی با تاکید براینکه متاسفانه دایره امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما محدود شده است، تصریح کرد: مخالفت با حکومت یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که در جمهوری اسلامی مردم با اعلام اعتراض خود رژیم طاغوت راسرنگون کردند.



معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: امنیت حول محور امر به معروف و نهی از منکر که این امر عامل موثری در توسعه اقتصادی و آبادانی جامعه می شود.

