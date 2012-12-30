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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۵۳

فراتی:

امر به معروف و نهی از منکر در جامعه محدود شده است

امر به معروف و نهی از منکر در جامعه محدود شده است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: متاسفانه دایره امر به معروف و نهی از منکر طی سالهای اخیر در جامعه محدود شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس علی فراتی صبح یکشنبه در همایش بزرگ اعضای کمیسیون اجرایی امر به معروف و نهی از منکر مازندران، ایجاد بیداری اسلامی در منطقه را مرهون احیا فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر دانست.

وی توسعه فضای رسانه های مجازی را عامل تهدید کننده جامعه اسلامی دانست و تصریح کرد: رهبری بحث شبیخون فرهنگی را در سال 72 مطرح کردند و در حال حاضر شاهد اثرات شبیخون فرهنگی در جامعه هستیم.

فراتی با تاکید بر اینکه جامعه اسلامی با احیا عملی امر به معروف و نهی از منکر  در مقابل هجمه های فرهنگی دشمن مصونیت می یابد، اظهار داشت: تهدیدات ناشی از فضای مجازی در ابعاد مختلف جامعه رسوخ کرده و حتی به خانه ها نیز وارد شده است.

وی یادآور شد: برای جلوگیری از شیوع منکرات تذکر لسانی وظیفه همه است و ما نیز در سطح کشور مصداق عملی این فریضه الهی هستیم.

فراتی به نقش دستگاه قضایی و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی در ترویج دو فریضه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: مهمترین عامل قیام عاشورا امر به معروف و نهی از منکر بود.

وی با تاکید براینکه متاسفانه دایره امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ما محدود شده است، تصریح کرد: مخالفت با حکومت یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است که در جمهوری اسلامی مردم با اعلام اعتراض خود رژیم طاغوت راسرنگون کردند.

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور گفت: امنیت حول محور امر به معروف و نهی از منکر که این امر عامل موثری در توسعه اقتصادی و آبادانی جامعه می شود.
 

کد مطلب 1779846

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