به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شافعی که در مراسم افتتاحیه کنفرانس بین المللی مدیریت در جمع مدیران بنگاه‌های بزرگ و نیز استادان دانشگاه‌های مهم کشور سخن می‌گفت، اظهارداشت: حاکمیت باید با وضع قوانین راهگشا و تخصیص بودجه مناسب از سازمان‌های توسعه‌ای حمایت کند.

وی گفت: در سال 1346 همزمان با تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع، چهار کارخانه بزرگ ماشین‌سازی تبریز، تراکتورسازی تبریز، آلومینیوم اراک و ماشین سازی اراک با سرمایه گذاری 200 میلیون دلار ایجاد شد.

وی ادامه داد: در آن زمان، قانون محکمی برای سازمان گسترش نوشته شد که آن را از قوانین دولتی مستثنا می‌کرد و حتی سازمان بازرسی وقت هم به این سازمان تسلط و اشراف نداشت.



شافعی اضافه کرد: رئیس وقت سازمان گسترش بیان می‌کرد که وی می‌توانست بودجه تخصیصی را تماما از سازمان برنامه و بودجه دریافت کند؛ در حالی است که در سال‌های اخیر سهام شرکت‌های وابسته سازمان گسترش فروخته شده و مقدار اندکی به سازمان بازپس داده شده و این تصور بود که دیگر سازمان توسعه‌ای نیاز نداریم.



رئیس ایدرو در عین حال تصریح کرد: خیلی زود مشخص شد همه امور را نمی توان به بخش خصوصی سپرد و اساسا بخش خصوصی در بعضی نقاط مثل مناطق محروم حاضر به سرمایه گذاری نیست.



شافعی افزود: از سال 89 ضوابطی قرار داده شد که سازمان در حوزه صنایع نوین و در مناطق کمتر توسعه یافته با سهم 49 درصدی سرمایه گذاری کند لیکن این امر نیز محقق نشد زیرا انگیزه و جاذبه کافی برای بخش خصوصی در این حوزه ها وجود نداشت.



معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: پس از این بود که به سازمان اجازه داده شد به هر میزان در برخی طرح ها سرمایه گذاری کند، لیکن باید اسامی طرح ها هر ساله در قانون بودجه ذکر می شده که این اتفاق نیفتاده است.



شافعی افزود: به سازمان گسترش اجازه داده شده تا هر مقدار و به هر میزان در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کند لیکن واژه "به هر میزان" هم قابل تفسیر بود که آیا 100 درصد را هم دربر می‌گیرد یانه؛ بعد معلوم می‌ شود 100 درصد هم می شود سرمایه گذاری کرد.

وی با بیان این که ایدرو به دنبال افرادی است که در صنایع نوین صاحب تحقیقات قابل تجاری سازی باشند، گفت: در این بخش تا 49درصد می‌توانیم با بخش خصوصی مشارکت کنیم تا طرح‌های تحقیقاتی صنایع پیشرفته، تجاری شوند.

وضع صنعت کشور





معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنان خود ضمن توصیف وضعیت بخش هایی از صنعت کشور گفت: ظرفیت های ایجاد شده در صنایع غیر فلزی ظرفیت های خوبی است و ایران جزو 5-6 کشور تولید کننده اول دنیا در این صنعت است؛ برای مثال، امسال شاهدیم که ماهانه یک میلیون تن سیمان به خارج از کشور صادر و 47 میلیون تن سیمان نیز در داخل کشور مصرف شده است.



شافعی افزود: در زمینه صنایع فلزی با وجود انرژی ارزان و معادن فراوان، وضعیت مناسبی داریم. در صنایع غذایی و بسته بندی هم با توجه به اینکه این نوع صنایع خیلی از خارج قابل واردات نیست، صنایع داخلی در وضعیت خوبی حرکت می کنند.



وی در خصوص صنایع ماشین سازی و تجهیزات بیان داشت: در صنعت نفت و گاز بحمدالله پیش‌بینی سرمایه گذاری‌های وسیعی شده و از طرف دیگر سازندگان مهم دنیا در این صنایع با ما خیلی همراهی نمی کنند؛ بنابراین وزارت نفت و شرکت های وابسته آن، بیشتر متوجه ساخت داخل هستند و به پیمانکاران و سازندگان داخل مراجعه می کنند و امید است ظرف امسال و سالهای بعدی ما شاهد رونق بیشتری در صنایع ماشین سازی باشیم.



رئیس ایدرو در همین حال صنعت خودروسازی را مواجه با افت کمّی توصیف کرد و اظهار داشت: صنعت خودروسازی با حدود 50 درصد ظرفیت سال گذشته کار می کند که البته این ناشی از وضعیت تحریم‌ها نیست، بلکه به دلیل وضعیت سرمایه در گردش آنهاست که به قدر کافی منابع در اختیار ندارند.



شافعی ادامه داد: از طرف دیگر سیاست‌های گشایش اعتبار بانک مرکزی هم ضرورت افزایش و نیاز به منابع بیشتر مالی را برای خودروازان افزایش می دهد. مثلا در سال گذشته اگر نرخ ارز مرجع 1226 تومان بود با 10-15 درصد یا 20 درصد این مقدار می توانستند گشایش اعتبار بکنند اما در حال حاضر با حدود 120-130 درصد نرخ ارز مبادلاتی مجبور به گشایش اعتبار هستند. بنابراین نیاز به نقدینگی بیشتر ی پیداشده که متاسفانه سیستم بانکی هم موفق به تامین آن نبوده است.

لزوم سرمایه گذاری در ساخت تجهیزات صنعت نفت





رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بخش دیگری از سخنان خود، به لزوم سرمایه گذاری برای ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز اشاره کرد و اظهار داشت: در افق 1404 مقرر شده 500 میلیارد دلار در صنعت نفت و گاز سرمایه گذاری شود که 60 تا 80 درصد این سرمایه گذاری ها باید صرف تامین تجهیزات از قبیل پمپ ها، شیرها، کمپرسورها و لوله ها شود.



شافعی ادامه داد: ‌اگر 60 درصد این رقم که معادل 300 میلیارد دلار است، هدفگذاری شود 50 درصد آن باید از خارج تامین شده و 50 درصد بقیه از داخل کشور تامین شود که معنای آن این است که باید 150 میلیارد دلار برای تحقق برنامه تامین تجهیزات از داخل کشور سرمایه گذاری شود.



وی تصریح کرد: این در حالی است که بسیاری از تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز امروز از خارج کشور قابل تامین نیست و باید برای تحقق برنامه ساخت داخل این تجهیزات برنامه ریزی شود. رئیس ایدرو از مدیران و اساتید دانشگاه حاضر در کنفرانس درخواست کرد کمک کنند این تفکر جابیفتد که برای تحقق آن سرمایه گذاری ها نیاز به سرمایه گذاری در صنعت تجهیزات وجود دارد.



شافعی با بیان این که برخی افراد می گویند منابع کافی برای سرمایه گذاری نداریم اضافه کرد: بعضی معتقدند فعلا باید از تجهیزات موجود در کارخانجات فعلی بخریم و استفاده کنیم بعد سراغ سرمایه گذاری جدید برویم. اولا با اعداد و ارقام مختصری که عرض کردم، معلوم شد این مقدار سرمایه گذاری معطل در صنعت تجهیزات سازی نداریم. ثانیا اگر کسی بگوید منابع نداریم می پرسم آنجا که 500 میلیارد دلار می خواهیم سرمایه گذاری کنیم منابع داریم؟ 14.5 درصد فروش نفت را اختصاص می‌دهیم برای سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز. اگر بنا داریم آن سرمایه گذاری ها محقق شود، لازم است این مقدمات را هم فراهم کنیم در غیر این صورت نه از داخل می توانیم تامین کنیم نه از خارج به ما تجهیزات می دهند.

لزوم بازتعریف ماموریت های سازمان مدیریت صنعتی



شافعی در ادامه به قدمت سازمان مدیریت صنعتی بعنوان سازمانی که ایدرو از دل مطالعات آن بیرون آمده اشاره کرد و بین داشت: ‌سازمان مدیریت صنعتی نیم قرن پیش با تعریف وظایفی متناسب با وضع صنعت آن روزگار ایجاد شد و اکنون با شرایط جدیدی در دنیا و ایران روبروست که لازم است وظایف و ماموریت‌های آن برای فصل جدیدی از انتظارات و توقعات، بازتعریف شود.



رئیس ایدرو از دانشگاه‌های تراز اول، اساتید دانشگاه و محققان کشور خواست پیوند خود را با سازمان مدیریت صنعتی محکم تر ساخته و این سازمان را در دوره جدید خود برای تعریف مجدد فعالیت ها و ماموریت ها یاری کنند.