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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۴۱

دستگیری آدمخوار و گوریل در کرج

دستگیری آدمخوار و گوریل در کرج

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی استان البرز با بیان اینکه آدمخوار و گوریل در کرج دستگیر شدند، گفت: در راستای اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش 21 نفر دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی گودرزی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای طرح ویژه برخورد با اراذل و اوباش کرج، اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح 21 نفر از اعضای دو باند اراذل و اوباش در کرج دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در پی گزارش های متعدد مردمی در منطقه مشکین دشت کرج افراد شرور تحت کنترل و ردیابی ماموران قرار گرفتند و بعد از شناسایی پاتوق این متهمان دستگیر شدند.

فرمانده نیروی انتظامی استان البرز افزود: مشروبات الکلی، دوقبضه سلاح شکاری، مواد مخدر، 6 قبضه سلاح سرد قمه و چاقو و هفت فقره چک پول در محل سکونت این افراد کشف و ضبط شد.

گودرزی گفت: سرکرده این باندها به همراه نوچه هایشان دستگیر شدند که این افراد در مناطق مختلف کرج اقدام به زورگیری می کردند.
 

کد مطلب 1779851

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