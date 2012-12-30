دستگیری آدمخوار و گوریل در کرج

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علی گودرزی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای طرح ویژه برخورد با اراذل و اوباش کرج، اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح 21 نفر از اعضای دو باند اراذل و اوباش در کرج دستگیر شدند.



وی ادامه داد: در پی گزارش های متعدد مردمی در منطقه مشکین دشت کرج افراد شرور تحت کنترل و ردیابی ماموران قرار گرفتند و بعد از شناسایی پاتوق این متهمان دستگیر شدند.



فرمانده نیروی انتظامی استان البرز افزود: مشروبات الکلی، دوقبضه سلاح شکاری، مواد مخدر، 6 قبضه سلاح سرد قمه و چاقو و هفت فقره چک پول در محل سکونت این افراد کشف و ضبط شد.



گودرزی گفت: سرکرده این باندها به همراه نوچه هایشان دستگیر شدند که این افراد در مناطق مختلف کرج اقدام به زورگیری می کردند.

