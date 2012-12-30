رسوایی دیگر برای آمریکا درقبال ایران/هدف واقعی آمریکا از دخالت درسوریه

روزنامه آمریکایی " گلوبال پست " با پوشش خبرخبرگزاری مهر مبنی بر فرود اضطراری یک هواپیمای باری آمریکا در فرودگاه اهواز نوشت : این ماجرا نیز یک رسوایی برای آمریکا محسوب می شود هرچند که این اولین رسوایی نیست و بزرگترین آنها نشاندن پهباد فوق پیشرفته آمریکا در داخل خاک ایران در سال گذشته توسط سپاه پاسداران بود.

روزنامه آمریکایی " میامی هرالد" ، " واشنگتن پست" ، سایت شبکه " ای بی سی نیوز" ، " فاکس نیوز" و خبرگزاری انگلیسی "رویترز" نیز به پوشش خبر مذکور درباره فرود اضطراری هواپیمای باری آمریکا در ایران پرداختند.

روزنامه آمریکایی" بلومبرگ" نیز امروز به پوشش خبر انتشار مجدد روزنامه شرق پرداخت.

روزنامه هندی " هندو" نیز امروز به خبر آزادی 29 ماهیگیر هندی که در ایران بازداشت بودند پرداخت .این ماهیگیرها در پی ورود غیرقانونی به آبهای ایران در دریای عمان توسط گارد ساحلی ایران بازداشت شده بودند.

کاپیتان این کشتی ماهیگیری هندی در گفتگو با روزنامه "هندو" به خاطر آزادی این ماهیگیرها از مقامات ایرانی تشکر کرد.

روزنامه آمریکایی " بوستون هرالد" در مطلبی ضمن ابراز خرسندی از سقوط احتمالی دولت سوریه، انگیزه های واقعی غرب و متحدان منطقه ایش از تلاش برای ساقط کردن دولت سوریه که شکستن محور مقاومت است، آشکار کرد و نوشت: سقوط بشاراز نظر استراتژیکی برای آمریکا مهم است همانطورکه ژنرال جیمز ماتیس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در گزارشی به کنگره گفته بود سقوط بشار اسد بزرگترین عقب نشینی ایران در 25 سال گذشته خواهد بود.

خبرگزاری انگلیسی "رویترز" نیز با اشاره به نمایش قدرت نیروهای ویژه نیروی دریایی ایران و غواصان ایرانی در دفاع از بنادر ایران در ادامه رزمایش ولایت 91 در آبهای جنوبی به نقل از فرماندهان نظامی ایران نوشت : این نمایش قدرت، هشداری است به کشورهایی که ایران را تهدید می کنند.

روزنامه های صهیونیستی " هاآرتص" و " جروزالم پست " نیز به پوشش خبر خبرگزاری رویترز درباره رزمایش غواصان و نیروهای ویژه دریایی ایران پرداختند.