5388 وسیله نقلیه در استان سمنان توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا خبیر ظهر یکشنبه در نشست با خبرنگاران در محل فرماندهی پلیس راه استان سمنان با اشاره به توقیف بیش از پنج هزار وسیله نقلیه به علت تخلفات از ابتدای امسال تاکنون، گفت: توقیف گواهینامه رانندگان متخلف ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری، نیز امسال رشد داشته است.

وی با اشاره به رشد 13 درصدی توقیف گواهینامه رانندگان متخلف ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری، تصریح کرد: در این زمینه، امسال 545 جلد گواهینامه متخلفان ضبط شده است.

خبیر همچنین از اعلام تخلف یک هزار و 70 مورد توسط مدیران فنی شرکت های حمل و نقل عمومی مسافربری و باربری به اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان خبردادوگفت: 25 هزار و 900 مورد تخلف نیز توسط گشت های نامحسوس در راه های استان سمنان ثبت و رسیدگی شده است.

طرح زمستانی تا 25اسفند ادامه دارد

رییس پلیس راه استان سمنان با اشاره به اجرای طرح زمستانی در استان سمنان گفت: طرح زمستانی به طرح نوروزی متصل می شود و تا بیست و پنجم اسفندماه ادامه دارد.

خبیر به رانندگانی که قصد مسافرت در ایام زمستان دارند توصیه کرد قبل از حرکت نسبت به سالم بودن خودرو به ویژه تجهیزات گرمایی و روشنایی ان اطمینان حاصل کنند و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

وی رعایت سرعت مطمئن، کسب اطلاعات راهها از مرکز 110 پلیس و مرکز اطلاعات راههای وزارت راه و اداره کل راه و ترابری را نیز مورد تاکید قرار داد.

رییس پلیس راه استان سمنان گفت: در صورت ضروری نبودن سفر رانندگان در ایام زمستان که وضعیت جوی مناسب نیست از انجام سفرهای غیرضرور پرهیز کنند.

تلفات سوانح رانندگی در استان سمنان کاهش یافته است

خبیر از کاهش 3/16 درصدی تلفات سوانح رانندگی از ابتدای امسال خبر داد وگفت: کشته های سوانح رانندگی در جاده های استان سمنان در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 49 نفر کاهش یافته است .

وی توجه رانندگان به قوانین، اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی، افزایش نرخ های جریمه، تعامل مطلوب دستگاه های امدادی و ... را از عوامل کاهش تلفات حوادث در راه های استان سمنان عنوان کرد.

رئیس پلیس راه استان سمنان به اجرای برنامه های آموزشی کارشناسان پلیس راه در مراکز عمومی و آموزشی برای پنج هزار نفر از شهروندان نیز اشاره کرد.

دوربین های جاده ای یکی از عوامل کاهش تصادفات است

خبیر استفاده از فناوری های نوین از جمله دوربین های جاده ای را یکی از عوامل بازدارنده رانندگی های پرخطر در جاده های استان دانست و گفت: دوربین ها راننده را متوجه رانندگی خود می کند.

وی با بیان اینکه کنترل دوربین به دو صورت انجام می شود، افزود: یکی به صورت اعمال قانون توسط واحدهای گشتی در محل است که واحدهای مونیتورینگ تخلف را بررسی کرده و به واحد گشتی اعلام می کند و توسط همکاران مستقر در جاده مورد نظر کنترل و اعمال قانون می شود و برخی دیگر از تخلفات هم بعد از تائید شدن، قبض جریمه، به درب منازل ارسال می شود.