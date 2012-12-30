سرکوب نظام اسلامی هدف فتنه گران بود/ بصیرت سدی در برابر فتنه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علم الهدی بعدازظهر یکشنبه در بزرگداشت حماسه نهم با بیان اینکه دو واژه بصیرت و فتنه این روزها بیشتر مورد توجه است، افزود: معمولا در هر تهاجم و برخورد یک جهت انفعالی و جهت دیگر مقابله و رویارویی است.

وی ادامه داد: گاهی در برابر تهاجمات و برخوردها سوژه مقابل حالت انفعال به خود می گیرد و شکست و سرکوبی را می پذیرد و گاهی بنای مقابله و رویارویی با جریان مهاجم را در سر می پروراند.

وی افزود: در مقام مقابله، برخورد باید به وسیله ابزار مناسب باشد یعنی تهاجم اگر از نوع زور است برخورد با آن با توسل به قدرت زور و امکانات نظامی است، اما اگر تهاجم از جنس تزویر و فتنه باشد تقابل با آن نیازمند بصیرت است.

بستر اجرای فتنه درون جامعه است

وی سپس با طرح این پرسش که جنس فتنه و بصیرت چیست، افزود: فتنه از نوع تزویر و ریا است و جریان های مهاجم از موقعیت ها و موج ها در درون یک جامعه استفاده می کنند و نیروها را برای نفوذ دادن منویات، ایده ها و تثبیت قدرت خود وارد جامعه می کنند.

وی با تاکید بر اینکه معمولا بستر اجرای فتنه درون جامعه است، افزود: بستر اجرای فتنه که عامل تحقق توطئه از طرف دشمن است خود انسان ها و جامعه ای است که در آن زیست می کنند.

حجت الاسلام علم الهدی عنوان کرد: موج ها و بحران های بوجود آمده در درون یک جامعه به وسیله خود مردم باعث می شود دشمن بر این موج مسلط شده و از بحران بوجود آمده به سمت مطامع سیاسی خود استفاده کند.

وی تصریح کرد: پیامبر اکرم (ص) فرمودند من فتنه ها را در لابه لای خانه های شما می بینم، منظور پیامبر این بود که فتنه مثل یک تهاجم بیرونی قابل شناسایی نیست تا بتوان با آن مقابله کرد و مانع ورود دشمن در درون جامعه و زندگی شد.

بصیرت افزایی مانع ایجاد فتنه می شود

وی با بیان مطلب فوق گفت: بر اساس فرموده پیامبر جایگاه فتنه درون خانه های شماست یعنی این شمایید که در استخدام دشمن در می آیید.

وی ادامه داد: دشمن با ایجاد فتنه مطامع سیاسی و قدرت مداری خود را در درون جامعه تثبیت می کند لذا افراد جامعه باید با بصیرت افزایی مانع ایجاد فتنه و موج سواری دشمن شوند.

وی با بیان اینکه شناخت و بصیرت بهترین درمان برای مقابله با فتنه ها است، افزود: اگر افراد، موج سوار و بوجود آورنده بحران را در جامعه تشخیص ندهند و انفعالی برخورد کنند دشمن بر جامعه مسلط می شود.

سرکوب مبانی دینی و نظام اسلامی از اهداف فتنه 88

وی با تاکید بر اینکه مستکبران با ایجاد فتنه در جامعه به دنبال کسب مطامع خود هستند، افزود: جامعه ای که بصیرت نداشته باشد در برابر تهاجم دشمن سرکوب خواهد شد.

امام جمعه مشهد بیان کرد: در فتنه 88 دشمن به عنوان یک نیروی مهاجم با آماده سازی عناصر ضد انقلاب خارج نشین و مزدوران داخل درصدد ایجاد یک موج و بحران بود تا در درون جامعه تاخت و تاز کند.

وی افزود: دشمن با راه اندازی فتنه درصدد بود تا تمام مبانی دینی و نظام اسلامی را سرکوب و جامعه را برای مطامع استکباری خود به استخدام در آورد و این اصل جریان فتنه 88 بود.

وی با بیان اینکه فتنه از درون جامعه ما نجوشید، عنوان کرد: در آبان ماه سال 87 رهبری در زمانی که هنوز انتخابات دهم دایر نشده بود و هیچ کاندیدایی مشخص نبود فرمودند که هم سیاست مدار بالفعل جامعه آن روز و هم جریان و تشکل های سیاسی در زمین دشمن بازی نکنند زیرا اگر بازی کنند چه ببازند و چه ببرند به نفع دشمن تمام خواهد شد.

رقابت تند بین کاندیداها

وی تصریح کرد: موجی که در جریان فتنه 88 بوجود آمد قبل از انتخابات طراحی شده بود و در این بین رقابت تند بین کاندیداها، سیاه نمایی در عرصه تبلیغات انتخاباتی و حرکت های ضد ارزشی و غیر ارزشی هر یک از کاندیداها نسبت به یکدیگر موجی برای فتنه شد.

وی با بیان مطلب فوق ادامه داد: در آن زمان رقبای انتخاباتی به جای ارائه نقاط مثبت به بزرگ نمایی نقطه های منفی یکدیگر پرداختند و به جای مطرح کردن خود درصدد سرکوب رقیب برآمدند.

وی تاکید کرد: در فتنه 88 جریان های خارجی موجی را استخدام کردند و در رسانه های خود درگیری های انتخاباتی را به یک اختلاف در نظام اسلامی تبدیل کردند.

ایجاد موج ضد ارزشی توسط جریان های خارجی

وی عنوان کرد: جریان های خارجی با حمایت از رقبای مختلف موج ضد ارزشی را به میدان آورده و به سراغ برخی از کاندیداها رفتند و با ایجاد حرکت های خیابانی بر ضد دین انتخابات ایران اسلامی را هدف قرار دادند.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه قبل از برگزاری انتخابات مسئله تقلب توسط فتنه گران مطرح شده بود، افزود: انتخابات که انجام گرفت کاندیداهای شکست خورده توسط جریان های فتنه تحریک شده و با بیان مسئله تقلب در میدان دشمن تازیدند.