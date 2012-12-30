مرکز گنجینه اسناد هویتی شهدا و مشاهیر البرز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزایی ظهر یکشنبه در آیین گشایش این مرکز اظهار داشت: به منظور پاسداشت مقام شهدا و مشاهیر استان، این اسناد به نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: سند هویتی شهیدان مهدی شرع پسند، براداران نژاد فلاح، فیض الله یکه فلاح، حمزه عقبایی، جعفر گلباز و شهید روحانی حجت الاسلام غلامرضا سلطانی از جمله اسناد ارائه شده در این مرکز است.

میرزایی همچنین گفت که در مرکز سند هویتی شهید محمد حسین فهمیده در معرض دید عموم قرار گرفته است.



وی یادآور شد: بیش از 30 سند هویتی از شهدا و مشاهیر استان البرز در این مرکز به نمایش عموم گذاشته شده است.

میرزایی با تاکید بر ضرورت شناساندن شهدا و مشاهیر بنام و شخصیت‌های ملی، مذهبی، ادبی و سایر شخصیت‌هایی که به نحوی در نزد مردم محبوبیت دارند، اظهار کرد:سازمان ثبت احوال استان البرز برای تحقق این مهم اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی از اسناد شهدا ومشاهیر و مفاخر استان کرده است.



وی گفت: به این منظور طی فراخوان، 34 اثر علمی، پژوهشی و تحقیقاتی با موضوع ثبت احوال به اداره کل ارسال شد و از این تعدا 24 اثر در سازمان ثبت احوال کشور پذیرفته شد.



میرزایی یادآور شد: پنج اثر از این میان برگزیده کشوری شد.



میرزایی گفت: علاقه مندان می توانند برای بازدید از این اسناد، به اداره کل ثبت احوال استان البرز در کرج، گلشهر مراجعه نمایند.