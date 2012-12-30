"تهران" قهرمان مسابقات تکواندو دانشجویان دانشگاههای پیام نور کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که از روز شنبه در گرگان آغاز شده بود بعد از ظهر یکشنبه با معرفی تیم های برتر به کار خود پایان داد.

در این مسابقات تیم تهران با 38 امتیاز اول و تیمهای اصفهان و مازندران با کسب 33 امتیاز دوم و سوم شدند.

هشت تیم با 143 ورزشکار در هشت وزن در مسابقات تکواندو دانشجویان پسر دانشگاههای پیام نور کشور در گرگان رقابت کردند و نفرات برتر در قالب هشت تیم به المپیاد سراسری دانشگاه پیام نور راه یافتند.

حجت الله کرد نیا از ایلام، مجتبی ردایی، علیرضا غفاری از اصفهان، عماد سلیمی و حمید حاجی زاده از تهران، الیاس باندرلو از جمله نفرات برتر این مسابقات هستند.