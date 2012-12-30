همایش بیوتروریسم در قصرشیرین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بیوتروریسم با حضور جمعی از فعالان اقتصادی شهرستان های قصرشیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب ظهر یکشنبه در تالار غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قصرشیرین برگزار شد.

فرماندار قصرشیرین در این همایش به موضوع توطئه و ترفندهای دشمنان نظام در 34 سال گذشته پرداخت و گفت: دشمن برای مقابله و براندازی نظام همواره برنامه هایی در پیش گرفته که خوشبختانه با هوشیاری ملت فهیم و آگاه ایران اسلامی و درایت رهبری این توطئه ها خنثی شده است.

حسین پروین با اشاره به گسترش استفاده از بیوتروریسم برای نابودی کشورها افزود: بیوتروریسم به ایجاد ترس و وحشت، با بهره گیری از عوامل زیست شناختی مختلف به منظور انتشار عمدی ارگانیسم‌های مولد بیماری فرآورده‌ها، از طریق غذا، آب و حشرات ناقل یا به صورت افشانه گفته می‌شود.

وی ادامه داد: امروز دشمن از دستیابی دانشمندان جوان کشورمان به دانش بومی هسته‌ای به وحشت افتاده و هر روز شاهد حرکات ناجوانمردانه‌ آنها هستیم که اقتصاد و فعالان اقتصادی را مورد هجمه قرار داده بطوریکه آنان اکنون در خط مقدم این مبارزه و مقابله قرار دارند.

پروین به راهکار مقام معظم رهبری در این برهه زمانی (اقتصاد مقاومتی) اشاره کرد و گفت: فرمان تولید ملی و حمایت از سرمایه و سرمایه‌گذار ایرانی بهترین نسخه‌ای بود که رهبری در این سال برای ما پیچیدند و اگر به فرمایشات ایشان در این برهه عمل کنیم بی‌شک همه توطئه‌ها نقش بر آب می‌شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت قصرشیرین نیز در این همایش گفت: با توجه به شرایط موجود در دنیا و نظر به اینکه از زمان جنگ خلیج فارس برخی کشورها به استفاده از سلاح‌های بیولوژیک روی آورده‌اند، ضرورت پرداخت علمی به این گونه سلاح‌ها و اثرات و پیامدهای ناشی از استفاده از این نوع جنگ‌افزارها به چشم می‌خورد.

منصور کاکایی با بیان اینکه در شرایط خاص خاورمیانه و تنش‌های موجود در این منطقه، ضرورت این امر بیش از پیش وجود دارد، خاطرنشان کرد: ارائه آموزش های لازم در زمینه بیوتروریسم به فعالان اقتصادی از مهمترین اهداف برگزاری این همایش است و در پایان به شرکت کنندگان گواهی آموزشی اعطا شد.