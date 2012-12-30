مسابقات قرآن کریم در شان مازنیها برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده عصر یکشنبه در سومین جلسه کمیته مدعوین مسابقات قرآنی سراسر کشور در سالن شماره دو استانداری اظهار داشت: برگزاری مسابقات قران کریم در مازندران افتخار بزرگی بوده که نصیب ما شده است.



وی با بیان اینکه کمیته مدعوین از کمیته های بسیار مهم و حساس در برگزاری مسابقات است، اظهار داشت: باید از حضور همه مردم در این مسابقات برای استفاده از فضای نورانی و قرآنی اهتمام کرد.



مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران با اشاره به اینکه شان و منزلت قرآن کریم بسیار بالا است و شاید نتوان حق این کتاب آسمانی را ادا کرد، افزود: باید کمال همت را برای ارج نهادن به قرآن کریم در برگزاری مسابقات صورت داد.



علیزاده با بیان اینکه شان مردم ولایی و قرآنی مازندران در پرتو ولایت بسیار ارزشمند است، گفت: باید تمام تلاش را برای حضور گرم و صمیمانه همه اقشار جامعه برای حضور پررنگ در مسابقات بکار ببریم.



وی بیان داشت: در این کمیته سهمیه لازم برای حضور نخبگان، چهرهای علمی،علما، روحانیون، دانش آموزان، دانشجویان، اساتید دانشگاه و حوزه علمیه دیده شده است.



علیزاده گفت: این مسابقات از روز نهم بهمن ماه به میزبانی مازندران در مجتمع قوه قضاییه برگزار می شود.



