درخشش پومسه کاران البرزی در مسابقات "جام ستارگان"

محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: پومسه کاران بانوان البرزی در پنجمین دوره رقابتهای لیگ پومسه بانوان کشور تحت عنوان "جام ستارگان" قهرمان شدند.



وی با بیان اینکه اغلب پومسه کاران البرزی ملی پوش هستند، اضافه کرد: این دیدارها در دو بخش انفرادی در رده های سنی زیر14 سال تا 49 سال برگزار شد.



رئیس هیئت تکواندو استان البرز ادامه داد: با کسب 6 مدال طلا ،2 برنز و 44 امتیاز به عنوان قهرمان این دوره از رقابتها شناخته شدیم.



نوذری اضافه کرد: اصفهان،، زنجان، تیم البرز دو نیز به ترتیب عنوان دوم، سوم و چهارم را از آن خود کردند.



رئیس هیئت تکواندو استان البرز افزود: استان البرز بیش از 15 هزار تکواندو کار دارد که نیمی از آنها خانم هستند.

