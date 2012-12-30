روابط عمومی باید برای پیشبرد اهداف سازمان مشاوره فکری دهد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای ادارات شهرستان پاکدشت عصر یکشنبه با حضور قربانعلی مقبلی رئیس شورای هماهنگی روابط عمومیهای شهرستان و مسئولان روابط عمومی ادارات در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

مقبلی فرماندار و رئیس شورای هماهنگی روابط عمومیهای شهرستان پاکدشت در ابتدای جلسه ضمن تشریح اتفاقات پس از انتخابات 88 با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حماسه نهم دی ماه که فرمودند "روز 9 دی به واسطه حرکت عظیم و فوق العاده مردم در تاریخ ماندگار شد" گفت: حضور میلیونی مردم مسلمان ایران در تظاهرات نهم دی ماه 88 در واکنش به حرمت شکنی عاشورا توسط برخی عوامل و ایادی فتنه و دشمنان نظام در 9 دی سال 88 حماسه ای بی نظیر در طول سه دهه تاریخ انقلاب بود که بصیرت، هوشیاری، دشمن شناسی و غیرت دینی و انقلاب ملت آگاه ایران اسلامی را به خوبی نشان داد.

توجه به لایه های عمیق پیدایش ظهور حماسه 9 دی

وی توجه به لایه های عمیق پیدایش ظهور حماسه 9 دی و تبیین عمق حرکت مردمی انقلاب اسلامی را که با حضور همه اقشار در این روز تاریخی رقم خورد تأکید کرد و افزود: مردم با بصیرت ایران اسلامی با پایبندی به اصل ولایت فقیه در نهم دی ماه توطئه های فتنه گران و دشمنان نظام را بار دیگر خنثی کردند.

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات شهرستان پاکدشت حماسه نهم دی ماه را برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: خدا را شاکریم که با برخورداری از فرهنگ سرخ تشیع و پیروی از امام حسین(ع) و یاران با وفایش، نظامی در جهان مستقر شد که امروزه در سراسر گیتی به عنوان یکی از مستحکم ترین و بی نظیرترین نظامها، رسالت منطقه ای و جهانی اش را دنبال می کند.

اسلام و قرآن می توانند بر قله بزرگترین مراکز علمی و جهانی قد علم کند

وی ادامه داد: این نظام با شروع حرکت پویا و سازنده در زمینه های مختلف ثابت کرد که اسلام و قرآن می توانند به عنوان سند نجات بخش بشریت بر قله بزرگترین مراکز علمی و جهانی قد علم کند و نشان دهد که ابنای بشر در هر نقطه ای از جهان می توانند زیر پرچم "لااله الا الله" و "محمدا رسول الله" قرار گیرند و راه نجات آیندگان را مهیا سازند.

مقبلی در ادامه ضمن تأکید بر اهمیت جایگاه روابط عمومی و نقش آنان در انعکاس اخبار و گزارشهای سازمان مربوطه و عملکرد آنها اظهار داشت: روابط عمومی مغز متفکر سازمان است، یعنی باید با دقت اوضاع را رصد کند، مسائل را تجزیه و تحلیل کند و در جهت پیشبرد اهداف سازمان مشاوره فکری دهد.

گفتنی است، در پایان علی اصغر مونسان مسئول روابط عمومی فرمانداری برنامه ها و مصوبات هئیت رئیسه را تشریح کرد و سپس مدیران روابط عمومی ادارات به بیان دیدگاهها ونظرات خود پرداختند.