43 کانتینر قاچاق گازوئیل به مقصد چین کشف شد

محمود صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام کشف محموله قاچاق سوخت در گمرک بندر شهید رجایی بیان داشت: 700 هزار لیتر قاچاق سوخت به ارزش تقریبی دو میلیارد تومان در 43 کانتینر در پوشش قیر کشف و ضبط شد.

وی عنوان کرد: محموله ای با بارنامه قیر صادراتی از گمرک شهریار در استان تهران به مقصد بندر شهید رجایی ترانزیت شد که با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) پس از بازرسی از این محموله بیش از 700 هزار لیتر نفت و گاز قاچاق کشف شد.

صابری با بیان اینکه سه هزار و 440 بشکه 220 لیتری در 43 کانتینر با محتویات نفت و گاز قاچاق بوده است، افزود: در زمان بازرسی از این کانتینرها در ردیف های ابتدای قیر قرار داشت ولی محتویات سایر بشکه ها قاچقا سوخت مشاهده شد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرمزگان در پاسخ به این سئوال که هرمزگان را به عنوان یکی از مبادی اصلی قاچاق سوخت در کشور عنوان می کنند، بیان داشت: متاسفانه عمده سوخت قاچاق شده از هرمزگان به خارج از کشور از طریق استانهای دیگر تامین می شودو

وی اضافه کرد: یکی از سیاستهای مدیران ارشد در هرمزگان جلوگیری از قاچاق کالا از مبادی ورودی استان است، زیرا بیشتر سوخت قاچاق از طریق مرزهای استانهای همجوار و دیگر استانها به هرمزگان ترانزیت و از مرزهای آبی به خارج از کشور منتقل می شود.

ناامنی راه های اصلی مواصلاتی برای قاچاقچیان سوخت

صابری در ادامه اظهارداشت: به مدت یک ماه است که کنترل و نظارت بر عبور و مرور کالاها و خودروهای ترانزیتی تشدید شده است اما همچنان ورود سوخت از مبادی غیر رسمی و جاده های فرعی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان نیاز به قاچقا سوخت ندارد، افزود: هرمزگان تامین کننده سوخت مورد نیاز سایر استانها است و کشفیات اعلام شده سهمیه سوخت سایر استانها است که با استفاده از انواع خودروها این سوخت به محلهای دپو در استان هرمزگان انتقال و به صورت غیرقانونی به خارج کشور منتقل می شود.

صابری خاطرنشان کرد: تشدید بر روی راههای مواصلاتی افزایش یافته است ولی باید قبول کرد کنترل مرزهای آبی آسان نیست و نیازمند اتخاذ تدابیر کنترلی و نظارتی بیشتر است.