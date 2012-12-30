به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با اصحاب مختلف گروهی با پربرکت خواندن آذرماه سال جاری اظهار داشت: در این ماه به دلیل پیام‌های مستمر مردمی موفقیت‌های بالایی نصیب نیروی انتظامی شده است.

وی با بیان اینکه ارتباط خوب مردم با پلیس و نیروی انتظامی، موفقیت پلیس در فعالیت‌های میدانی، ارائه پیشنهادات و انتقادات نسبت به نیروی انتظامی، تعامل با ادارات، سازمان‌ها و نهادها با مجموعه پلیس و حضور مأموران انتظامی در محافل مردمی و ارتباط چهره به چهره، از شاخص‌های ارتباط پلیس با مردم در ماه جاری بوده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه امنیت، باید از محلات آغاز شود و با نگاه ویژه به این امر، افزایش هر چه بیشتر کشفیات را شاهد بودیم.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به افزایش 13 درصدی دستگیری و برخورد با معتادان و ولگردان، تاکید کرد: در ارتباط با خرده‌فروشان مواد مخدر محلات نیز افزایش 16 درصدی را به دست آوردیم .

وی بیان داشت: در ارتباط با جمع‌آوری کالاهای قاچاق افزایش هفت درصدی داشتیم و آمار موجود نیز افزایش دو درصدی سلاح‌های غیر مجاز را نشان می‌دهد.

آقاخانی اظهار داشت: کشف اموال مسروقه و اقلام ضد فرهنگی به ترتیب افزایش 73 و 19 درصدی داشته است.

وی تصریح کرد: اجرای سه طرح در فضای سایبری برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه و همچنین برخورد با 140سایت فعال در سطح استان، مهم‌ترین اقدامات پلیس فتا را تشکیل می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال رتبه برتر کشوری را در پلیس فتا به دست آوردیم، تاکید کرد: در بخش فوریت‌های 110، بیش از 224 هزار تماس تلفنی در طول یک ماه حاصل شده است

وی با بیان اینکه شاهد افزایش 23 درصدی تماس توسط مردم و پلیس در این یک ماهه بوده‌ایم، افزود: این امر حاصل اطمینان و اعتماد به پلیس است.