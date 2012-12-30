کشف کارگاه تعمیر سلاح و مهمات غیرمجاز در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی هاتفی در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان با کارهای اطلاعاتی شبانه روزی و پس از کسب خبر مبنی بر اینکه شخصی به هویت (ق ـ م) در یکی از روستاهای استحفاظی در منزل خود اقدام به تعمیر سلاح و مهمات می نماید موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: پس از تحقیقات محسوس و نامحسوس و انجام کار اطلاعاتی و بکارگیری شگردهای خاص پلیسی و انجام تعقیب و مراقبت های لازم و هماهنگی با مقامات قضایی ماموران پلیس اطلاعات و امنیت قضائی به روستای مذکور اعزام و پس از بازرسی منزل وی، کارگاه مربوطه کشف می شود.

وی افزود: در این کارگاه اقلام و وسایلی شامل 123 عدد فشنگ سلاح شکاری و تعداد پنج عدد فشنگ سلاح کمری جنگی و سایر وسایل ساخت مهمات و تعمیر سلاح ها کشف شد.

جمع آوری داروهای غیرمجاز و دستگیری عاملان توزیع در شهرستان مراغه

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی از کشف مقادیری زیادی داروی غیرمجاز و دستگیری چندین عامل توزیع خبر داد.

سرهنگ عیسی هاتفی ضمن اعلام خبر فوق افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان پس از کسب خبر مبنی بر اینکه شخصی به هویت (م ـ د) در قالب دستفروش (سیگار فروش) اقدام به فروش داروهای غیرمجاز در بین معتادین می نماید، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: پس از تحقیقات محسوس و نامحسوس و انجام کار اطلاعاتی مشخص شد شخص فوق الذکر به صورت گسترده در امر توزیع انواع داروهای غیر مجاز فعالیت دارد که پس از هماهنگی با مقام قضایی، در بازرسی از بساط سیگار فروشی وی تعداد 11968 قلم انواع قرص که شامل انواع ترامادول و شربت متادون بود کشف و نامبرده نیز دستگیر می شود.

سرهنگ هاتفی در جزئیات دیگر این خبر ادامه داد: در ادامه اجرای این طرح ماموران این فرماندهی با هماهنگی لازم در بازرسی از چندین مغازه خواربارفروشی تعداد 24200 قلم دارو که اکثرآنان را قرص های ترامادول و استامینیوفن کدئین تشکیل می داد و بصورت غیرمجاز نگهداری و مبادرت به فروش می رساندند کشف و متهمان دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی تحویل دادسرا شدند.

گذراندن دوره آموزش نظامی برای مشمولان معاف از خدمت الزامی شد

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی آذربایجانشرقی خبر داد: دوره آموزش نظامی برای مشمولان معاف از خدمت بجز معافیت پزشکی الزامی شد.

سرهنگ حیدر دلدار ضمن اعلام این خبر افزود: مطابق قانون وظیفه عمومی کلیه مشمولانی که به واسطه معافیت های کفالت ، ایثارگران ، مددجویان و موارد خاص (غیر از معافیت پزشکی) از خدمت دوره ضرورت معاف می شوند صرفا در صورت گذراندن دوره آموزش نظامی می توانند کارت معافیت دریافت نمایند.

وی در ادامه گفت: در راستای مصوبه فوق، برای مشمولانی که از تاریخ 12/9/91 از خدمت معاف شده اند (غیر ازمعافیت پزشکی) و پرونده آنان در مرحله معرفی برای صدورکارت قرار گرفته ، در صورت گذراندن دوره آموزش نظامی و دریافت گواهی مربوط ، کارت معافیت صادرخواهد شد.

دستگیری عامل اختلاس میلیونی از بانک دولتی اهر

فرمانده انتظامی شهرستان اهر از کشف اختلاس میلیونی کارمند یکی از بانک های شهر اهر خبر داد.

سرهنگ علی طاحونی با اعلام این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی، با انجام یکسری اقدامات اطلاعاتی و در پی کسب خبر از اختلاف حساب یکی از بانک های دولتی شهرستان اهر و مراجعه نماینده حقوقی آن به این پلیس مطلع شدند که متصدی اپراتورهای یکی از شعبات بانک، مبالغ زیادی پول را به حساب خود واریز کرده است.

وی افزود :در تحقیقات پلیس مشخص شد این فرد به هویت ح- ر با جعل امضا مشتریان بانک بر روی سند اقدام به برداشت از 30 فقره حساب جمعا به مبلغ سیصدوشصت و سه میلیون و هشتصد هزار تومان نموده است .

"سرهنگ طاحونی" بیان کرد: دستور قضایی لازم کسب و با اقدامات فنی و پلیسی متهم دستگیری و در بازجویی های فنی و تخصصی انجام شده وی به اختلاس میلیونی از حساب های مرکزی بانک اعتراف کرد.